Famosos lamentam morte de Tina Turner, uma das maiores cantoras de todos os tempos

Rainha do rock n’ roll morreu aos 83 anos. ‘Ela foi puro poder feminino, uma artista com um referencial de superação’, disse Zezé Motta; veja repercussão completa.

Artistas e outras personalidades lamentaram hoje (24), a morte da cantora americana Tina Turner, rainha do rock n’ roll, aos 83 anos. A informação foi confirmada por um assessor de imprensa dela ao site Sky News. A causa da morte não foi divulgada.

Veja, abaixo, a repercussão completa:

Angela Bassett, atriz:

“Como dizer adeus à mulher que tomou conta de sua dor e trauma e os usou como uma forma de ajudar a mudar o mundo? Através de sua coragem ao contar sua história, seu compromisso em acertar o rumo de sua vida, sem se importar com o sacrifício, e sua determinação de lutar por um espaço no rock and roll para ela e para outros que se parecem com ela, Tina Turner mostrou a outros que viveram com medo como um futuro lindo cheio de amor, compaixão e liberdade deveria parecer”, escreveu Angela Bassett em comunicado à revista “Hollywood Reporter”.

Ela foi indicada a um Oscar por sua interpretação da cantora no filme “Tina – A Verdadeira História de Tina Turner” (1993)

“Suas últimas palavras para mim — para mim — foram ‘Você nunca me imitou. Ao invés disso, você buscou fundo na sua alma, encontrou sua Tina interior, e mostrou ela ao mundo’. Eu devo guardar essas palavras no meu coração pelo resto dos meus dias. Estou honrada em ter conhecido Tina Turner. Fico honrada em ter ajudado a mostrá-la ao mundo. Então, hoje, enquanto lamentamos a perda dessas voz e presença icônicas, ela nos deu mais do que jamais poderíamos ter pedido. Ela se deu por inteira para nós. E Tina Turner é um presente que sempre será ‘simplesmente a melhor’. Anjos cantam para o teu descanso. Rainha.”

Viola Davis, atriz:

“Icônica. Linda. Uma sobrevivente. Brilhantismo. Nosso primeiro símbolo de excelência e domínio desenfreado da sexualidade!! Você foi a minha infância. Oh, cara!! Deus está recebendo um anjo hoje!!! Descanse bem, senhora Tina Turner. Vamos nos deliciar com o seu legado!!!”

Diana Ross, cantora:

“Chocada. Entristecida. Mandando condolências à família e entes queridos de Tina Turner.”

Mick Jagger, cantor:

“Estou tão triste pela morte da minha maravilhosa amiga Tina Turner. Ela era de verdade uma artista e cantora enormemente talentosa. Ela era inspiradora, acolhedora, engraçada e generosa. Ela me ajudou tanto quando eu era jovem e eu jamais esquecerei dela.”

Diane Warren, cantora:

“Uma sobrevivente e uma durona. Cada nota que ela cantava balançava o local e balançava a sua alma. Nunca haverá outra como ela. Arranque o telhado do Céu, Tina Turner.”

Debbie Harry, cantora:

“Eu fui beneficiada pela energia, criatividade e talentos de Tina Turner. Uma mulher que cresceu nos campos de algodão da zona rural de Nutbush, no Tennessee, e trabalhou seu caminho até o topo. Tina foi uma grande inspiração para mim quando eu comecei e permanece até hoje. Te amo, Tina. Descanse em paz.”

Elton John, cantor:

Perdemos uma das artistas mais animadoras e elétricas do mundo. Uma lenda total no estúdio e nos palcos. Ela era intocável. Condolências a Erwin e à sua família. A notícia mais triste.”

Margareth Menezes, ministra da Cultura:

“Tina Turner foi uma mulher que trouxe uma revolução na estética. A mulher que trouxe esse visual pop irreverente, esse canto que revelou para nós essa coisa urbana que ela trazia. Essa transformação. A própria história da vida dela é a história de uma mulher que passou por tantas provações e que conseguiu fazer uma revolução. Acho que não só para a mulher, para o homem também, porque ela tinha um jeito que carregava uma simbologia universal. A Tina Turner marca uma virada na música pop, no rock. Pelo canto dela, pela postura dela. Por tudo que ela pôde colocar para fora. Aquela artista que todos nós ficávamos inspirados. Eu, como mulher negra. Para a minha geração como um todo. Ela foi uma mulher revolucionária. Todo mundo queria poder ser Tina Turner também. Ter um pouco daquele fogo que ela emanava. Então, deixa o nome gravado na história da música mundial para sempre.”

Com informações do g1