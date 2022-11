Exposição ’Verde Amazonas’ mostra sons, cores e texturas da Amazônia no Palacete Provincial

O espaço funciona de terça-feira a sábado, das 9h às 17h e no feriado de hoje (15) encerra às 13h. A visitação é gratuita

Aberta a visitação, a exposição “Verde Amazonas”, no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Centro, surpreende o público com esculturas, pinturas, instalações, videoarte e técnicas mistas de 21 artistas renomados. O som, as cores e as texturas da Amazônia se misturam na exposição, que tem curadoria do artista Jair Jacmont.

As galerias José Bernardo Michiles e Manoel Santiago, do Palacete Provincial, recebem a exposição até o dia 29 de janeiro de 2023. De acordo com o gerente da Pinacoteca do Amazonas, João Dias, a mostra reflete um significado mais lúdico sobre a floresta.

“A exposição Verde Amazonas ressignifica a cor, a forma do nosso Amazonas, através de diversas linguagens artísticas como videoarte, o tridimensional e obras pictóricas”, avalia.

Entre os destaques estão as obras de Auxiliadora Zuazo, duas gravuras de 1978, que integram a série “Mulheres Verdes”. Impressas em tinta verde, as peças da artista mostram como ela estava à frente de seu tempo.

A exposição, conta com os trabalhos de 21 artistas visuais renomados, sendo eles: Zuazo, Da Silva Da Selva, Priscila Pinto, Thyrso Muñoz, Hadna Abreu, Michael Dantas, Sergio Cardoso, Lula Sampaio, Monik Ventilari, Otoni Mesquita, Jair Jacqmont, Pedro Marinho, Manausmacaco, Francisco C. Nascimento, Roberto Evangelista, Alex Pazuello, Cristovão Coutinho, Jandr Reis, Alessandra França, Buy Chaves e Helen Rossy.

Além disso, a escritora Leyla Leong expõe uma produção textual poética destinada às obras de Zuazo. A música ambiente da exposição foi montada por Leonardo Pimentel, músico que apresenta um repertório dedicado especialmente à mostra.

O Palacete Provincial está aberto para visitação gratuita de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

(Neste feriado do dia da Proclamação da República, o horário de visitação será diferenciado, das 9h às 13h.)

