Exposição “Geo + Metria” segue em cartaz na Faculdade Santa Tereza, no Vieiralves

A exposição coletiva “Geo+Metria” segue aberta para visitação no Espaço Cultural da Faculdade Santa Teresa (FST), localizada na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças. Inaugurada no início do mês, a mostra conta com 52 obras produzidas por alunos do Núcleo de Artes Visuais do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, de Parintins. O espaço cultural funciona das 8h às 22h.

As pinturas da mostra provocam uma experiência estética intrigante, pois oferecem uma reflexão sobre o abstracionismo moderno, em torno de conceitos propostos por grandes nomes da história da arte, como os russos Wassily Kandinsky e Kazimir Malevitch, o holandês Piet Mondrian, além dos brasileiros Hélio Oiticica e Lygia Clark.

A exposição conta com a parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), na disponibilização de acervo. “Geo + Metria” ficará disponível para visitação pelos próximos seis meses.

Com informações da assessoria