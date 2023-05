Escritores do projeto “Navegar é preciso” visitam Teatro Amazonas

Nomes como Thalita Rebouças, Carla Madeira e Elisa Lucinda participaram da visita guiada ao Teatro Amazonas. Elas integram o projeto “Navegar é preciso”, que reúne personalidades importantes da literatura brasileira em uma viagem pela Amazônia para um mergulho no norte do País.

Embora já conhecesse Manaus, a escritora Thalita Rebouças nunca havia entrado no Teatro Amazonas. Ela falou da satisfação de visitar o patrimônio arquitetônico e histórico da capital amazonense pela primeira vez.

“Eu vim aqui há três meses, mas a fila estava tão grande que eu só vi do lado de fora. Então, abrirem a porta desse teatro tão incrível pra gente, com todo esse carinho dos guias explicando… Estou bem encantada com a história, é muito maravilhoso”, disse Thalita.

A escritora disse ainda que está com grandes expectativas para continuar o passeio pela Amazônia durante a expedição literária.

“Eu tô muito empolgada por esse projeto que está colocando autores e escritoras brasileiras no protagonismo. E quanto mais eu conheço o norte do Brasil, mais eu quero vir” concluiu a escritora.

A mineira Carla Madeira esteve em Manaus pela primeira vez e contou sua impressão sobre a visita e participação no projeto literário.

“Achei uma preciosidade. Muito bacana e deu vontade de ver um espetáculo. E acho que esse é um momento muito forte da literatura, as mulheres estão presentes com muita força. Eu estou muito feliz por estar participando” enfatizou Carla.

O grupo foi acompanhado por um guia que apresentou as características do salão nobre, palco, camarotes, exposições permanentes e pinturas. Além da estrutura, os escritores também conheceram detalhes históricos, políticos e econômicos do período da construção do prédio.

A atriz e escritora Elisa Lucinda, que já se apresentou no Teatro Amazonas, destacou a emoção de retornar a um dos mais importantes teatros do Brasil.

“É o teatro mais bonito do Brasil. Quando eu me apresentei aqui fiquei muito impressionada. Nunca tinha visto camarotes tão altos, galerias tão altas. É um teatro que não deixa a desejar a nenhum outro da Europa “, ressaltou.

Navegar é preciso

Esta é a 12ª edição do projeto ‘Navegar é preciso’, tradicional evento literário em que os participantes embarcam em uma viagem para a Amazônia. A peregrinação propõe um mergulho no norte do País e no universo da literatura.

O encontro promete uma experiência recheada de programação cultural e turística com reuniões abertas, conversas e debates entre participantes e convidados, a bordo de um barco, que navega pelas águas do Rio Negro durante cinco dias.

*Com informações da assessoria