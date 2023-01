Escritora Leila Plácido participa do Mania de Ler no Largo de São Sebastião

Mais uma edição do Mania de Ler – Biblioteca Volante Thiago de Mello e Anibal Beça irá movimentar a área externa do Teatro Amazonas, no domingo, (22/1), a partir das 16h, no Largo de São Sebastião, Centro. Desta vez, o projeto conta com a participação da escritora amazonense Leila Plácido, autora de “Apenas uma Canoa Nas Noites de Verão”. No encontro, a escritora irá promover uma tarde de leitura, explicar sobre o processo de criação da obra, além apresentar as aquarelas que ilustram o trabalho.

Contemplada pelo Prêmio Amazonas Criativo, em 2021, a obra traz um tema amazônico para o universo infantil. “Pude trabalhar na minha primeira fábula de teor amazônico, por isso o livro é um marco duplo para mim, foi quando comecei a atentar mais aos detalhes da nossa realidade e, também, porque comecei a ilustrar”, conta Leila.

A autora destaca, ainda, que participar do Mania de Ler tem um significado especial; e que os incentivos por parte do estado possibilitam a divulgação da cultura amazonense.

“O Mania de Ler é um projeto pelo qual tenho muito carinho, é extremamente necessário para que as nossas crianças e adolescentes tenham acesso à leitura”, destaca. “E não apenas isso, mas que possam conversar com autores locais para que confirmem que também podemos fazer arte de qualidade”, ressalta a escritora.

Identificação

Promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), o projeto Mania de Ler conta com um acervo de 1.200 livros de diferentes temas da literatura regional e nacional.

De acordo com o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, levar o hábito da leitura às crianças e adolescentes e despertar o interesse em obras regionais é criar uma identificação cultural ao público. “É essencial levar essas obras ao conhecimento das crianças do nosso estado, pois conseguimos gerar uma identificação da nossa cultura e o Mania de Ler executa esse papel com maestria”, observa Apolo.

A última edição Mania de Ler, do mês de janeiro, será no dia 29, das 16h às 19h.

Sinopse

Canoa tem pressa de contar suas histórias para os bichos das águas e da mata que, todas as noites, se reúnem para escutar a contação. Na fábula, o leitor é convidado a embarcar na narrativa de Canoa, que conta sua vida desde que era uma pequena semente até o momento em que passa a navegar pelos rios amazônicos.