‘Escola do Rock’ estreia amanhã no Teatro Amazonas com apoio de grandes empresas

O Grupo Atem foi a primeira empresa a acreditar no musical que conta com mais de 70 profissionais das artes cênicas.

A ousadia de produzir em Manaus um musical licenciado da Broadway, a energia de reunir um elenco jovem de 26 atores no palco, entre eles crianças e adolescentes, e fomentar a cultura local, são alguns dos motivos para que o musical “Escola do Rock”, que estreia amanhã (25) e se estende até o domingo, no Teatro Amazonas, tenha conseguido apoio de importantes empresas de Manaus.

A primeira companhia a apostar no musical, segundo a CEO do Grupo de Artes Trilhares, Rafaela Margarido, foi o Grupo Atem. “Eles viram a qualidade da nossa proposta e foram os primeiros a apoiar nosso projeto”, conta Rafaela, ressaltando a importância do apoio das empresas principalmente para produções independentes.

São 76 pessoas, entre atores e equipe técnica, envolvidas em um espetáculo que tem a chancela da Broadway. “Valorizar a cultura amazonense está no DNA da Atem. Vimos que este projeto reúne as condições para elevar a cultura no nosso estado, abrindo as portas para ir além, trazendo outros espetáculos de igual importância”, afirma a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG do Grupo Atem, Paula Vieira.

O Grupo Atem tem patrocinado shows musicais, publicações editoriais e eventos como o aniversário do Teatro Amazonas, o Passo a Paço, além de também apoiar o Esporte local. “Se vai fazer o Amazonas ir além na Cultura, no Esporte, nas ações de cidadania ou tudo que desenvolva nosso estado, a Atem quer estar presente”, destaca Paula.

O musical Escola do Rock terá três apresentações no Teatro Amazonas, dia 25, às 19h30, e dia 26, 16h e 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas ou online pelo endereço www.shopingressos.com.br.

