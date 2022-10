Encontro de Tenores do Brasil reúne grandes clássicos da ópera no Teatro Amazonas

Manaus recebe nos dias 12 e 13 de novembro a XI edição do Encontro de Tenores do Brasil. O evento, organizado pelo tenor amazonense Miquéias William, terá pelo quinto ano a parceria da Companhia de Ópera de São Paulo. O diretor geral e artístico da Companhia, Paulo Esper, anuncia que a entidade pretende ampliar o apoio ao evento, trazendo cantores internacionais para as apresentações em Manaus, promovendo um intercâmbio ainda maior entre os artistas.

Este ano, o encontro contará com a participação do tenor chileno Léon de la Guardia, que faz carreira na Europa. Através da parceria com a Companhia de Ópera de São Paulo, o evento terá ainda a participação do tenor baiano Carlos Eduardo Santos, campeão do Festival Brasileiro de Canto Maria Callas. O festival é promovido pela Companhia e tem, como parte da premiação, o convite para o vencedor participar do Encontro de Tenores do Brasil.

Paulo Esper conta que a parceria surgiu pelo empenho de Miquéias William, que apresentou o projeto do Encontro de Tenores do Brasil, evento que tem tudo a ver, segundo ele, com o trabalho desenvolvido pela Companhia.

Um dos pontos mais importantes dessa parceria, destaca Esper, é a união dos solistas e a possibilidade de troca de experiências. “Isso é muito enriquecedor e queremos ampliar essa parceria a partir de 2023, trazendo cantores internacionais para Manaus, aumentando com isso a convivência artística entre eles. Para o público que vai poder assistir de perto essa troca, isso será magnífico, um ganho para a cultura do canto erudito”, afirmou.

Miquéias William, idealizador do projeto, ressalta que a parceria com a Companhia de Ópera tem permitido, ao longo dos anos, que grandes nomes brasileiros como Lucas Melo, de Recife, Rafael Stein, de Ribeirão Preto, Paulo Paolillo, de São Paulo, e Vitório Scarpi, de Curitiba, se apresentem no palco do Teatro Amazonas. Neste ano, a Companhia traz o tenor Carlos Eduardo Santos. No currículo, o artista baiano acumula apresentações em grandes teatros do país.

Carlos Eduardo Santos relata que está muito feliz e grato por poder participar do Encontro de Tenores, principalmente, por cantar no “histórico e lindo Teatro Amazonas”. Além disso, disse ele, ser regido pelo maestro Luiz Fernando Malheiro, que é uma referência da ópera no Brasil, e estar ao lado de grandes vozes do país é mais um sonho realizado. “Tenho certeza de que será um lindo espetáculo”, frisou.

De acordo com Carlos Eduardo, o Festival Maria Callas é uma grande vitrine. “Eu já conhecia o concurso, mas a distância e a agenda eram desafios para a minha participação. Fui o primeiro baiano a chegar à final do Callas e o primeiro a ser premiado. Muito grato por esse pioneirismo e por representar meus colegas baianos de lindas vozes e talento”, destacou.

Encontro

Além de Carlos Eduardo Santos, subirão ao palco do Teatro Amazonas os tenores Léon de la Guardia, do Chile, Richard Bauer, de São Paulo, Juremir Vieira, do Rio Grande do Sul, além de Miquéias William.

No XI Encontro de Tenores, os artistas vão apresentar árias de óperas como Nessun Dorma, de Puccini, Quanto è bella, quanto è cara, de Donizetti Gaetano, e Vesti La Giubba, de Ruggero Leoncavallo. Pela primeira vez no evento vai ser apresentada a ária Ein Schwert Vergieb mir der Vater, do compositor Richard Wagner. A canção será interpretada pelo tenor Léon de la Guardia, que é especialista na obra do compositor alemão.

Os ingressos para o XI Encontro de Tenores do Brasil já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site https://www.bilheteriadigital.com. Os valores vão de R$ 80 a R$ 150, inteira, e de R$ 40 a R$ 75, meia. Mais informações pelo número (92) 99200 8142.

Com informações da assessoria