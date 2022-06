“Encontro das Águas, Uma Noite Em Família” encanta no Teatro Amazonas

Mais de 400 pessoas compareceram ao Teatro Amazonas, na noite de terça-feira (28), para prestigiar o espetáculo “Encontro das Águas, Uma Noite Em Família”, promovido pela Família Lins de Albuquerque.

O evento teve como estrela principal o empresário-cantor fonteboense Ademar Lins de Albuquerque, que encantou a plateia interpretando grandes sucessos musicais de celebridades nacionais e internacionais como Roberto Carlos, Frank Sinatra, Elton John, The Beatles e outros.

Na plateia estavam, dentre outras autoridades, desembargadores, secretários de Estado, empresários e conselheiros do TCE-AM.

Três vezes presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Belarmino Lins (PP) prestigiou o evento na companhia da esposa, Luciana Lins, e do irmão, deputado federal Átila Lins (PSD) e esposa, além do pré-candidato ao Senado pelo PSDB, ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, da vice-presidente do TCE-AM, Yara Lins, e do deputado estadual Fausto Júnior (UB).

Também abrilhantou o evento a cantora e compositora Cláudia Albuquerque, autora de trilhas sonoras que pontificaram em novelas da Rede Globo e da Rede Record de Televisão.

O empresário Wellington Lins, irmão de Belão e Átila, foi outra atração especial do espetáculo apresentando um repertório musical diversificado que incluiu de Frank Sinatra a Roberto Carlos.

