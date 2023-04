Em Brasília, Prefeitura conquista apoio de autoridades para impulsionar cultura e turismo

A Prefeitura de Manaus, via Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), articula apoios institucionais e de desenvolvimento no setor para a capital amazonense. Com agenda intensa de trabalho em Brasília (DF), que integra crescimento econômico e interação entre as políticas públicas de turismo e cultura, o diretor-presidente da pasta, Osvaldo Cardoso, fortalece as ações a serem realizadas em Manaus.

Osvaldo Cardoso, que foi empossado como diretor-presidente da Manauscult, na última segunda-feira, (10), cumpriu agenda em Brasília, ontem e hoje (12 e 13), com autoridades importantes para o andamento de projetos mapeados como prioritários para a Prefeitura de Manaus, durante este ano.

“Vim a Brasília, atendendo determinação do prefeito David Almeida, com o objetivo de estabelecer uma comunicação direta com os ministérios do Governo Federal, para que possamos avançar ainda mais nas políticas públicas para os segmentos artístico-culturais e turísticos de Manaus”, explicou o diretor-presidente.

Na quarta-feira, na embaixada de El Salvador no Brasil, Cardoso firmou com o embaixador Luis Lopèz, ampliação nas relações econômicas, turísticas, culturais e científicas entre Manaus e San Salvador que, em agosto de 2021, após assinatura de acordos bilaterais, tornaram-se cidades-irmãs.

O termo de cooperação prevê a efetivação de um voo Manaus/Bogotá/San Salvador, junto à companhia aérea Avianca, com vistas a transformar a capital amazonense no hub brasileiro para América Central e Caribe, e uma agenda institucional para o Prefeito de Manaus, David Almeida, em San Salvador, a convite do prefeito salvadorenho Mario Durán.

“Tenho a honra de lhe escrever, por ocasião de lhe fazer meu mais cordial convite para que visite a cidade de San Salvador”, escreveu o prefeito de San Salvador, Mario Durán, em carta-convite a David Almeida.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, seguiu hoje (13), com a agenda de desenvolvimento e articulação institucional. Desta vez, nos Ministérios da Cultura, Turismo e Relações Institucionais.

Com o objetivo de fortalecer parcerias para impulsionar eixos e objetivos macros e estratégicos para Manaus e, ainda, o de captar recursos e ampliar as políticas públicas voltadas para o setor turístico e cultural, Cardoso conversou pela manhã com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, sobre recursos e o potencial turístico de Manaus.

Na ocasião, também, foi firmada uma agenda positiva, onde a ministra aceitou o convite para estar no maior Festival de Artes Integradas do Norte, o “Sou Manaus”, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

“Estarei lá com minha equipe, será uma honra. E espero lhe reencontrar na próxima semana para a segunda Marcha dos Secretários de Turismo, aqui em Brasília”, finalizou.

Pela tarde, Osvaldo teve agenda com o secretário André Ceciliano, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, onde foi discutida a importância da parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Governo Federal com o propósito de fortalecer a geração de emprego e renda para os trabalhadores da cultura.

O deputado André Ceciliano parabenizou a gestão municipal pela recente premiação como capital verde e informou que em maio virá a Manaus com o ministro Alexandre Padilha.

“Temos boas referências da atual administração. Fico feliz que Manaus seja a primeira cidade do mundo a receber o Nobel Verde, isso precisa ser potencializado. No próximo mês estaremos lá”, comentou o secretário especial da Presidência da República.

O diretor-presidente da Manauscult encerrou sua agenda em Brasília com o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura, o doutor Fabiano Piuba, e membros do Ministério da Cultura (MinC). Na pauta, diálogos sobre ações e políticas culturais para Manaus; a relevância da Lei Paulo Gustavo (LPG); e do esforço do município para uma boa aplicação e execução dos recursos.

Durante o encontro, o secretário Fabiano Piuba comentou uma premissa importante da ministra de Cultura, Margareth Menezes, que sempre orienta: “é importante estarmos atentos para a região Norte e a força da sua arte”, relembrou.

Finalizadas as articulações institucionais, Osvaldo Cardoso definiu o apoio municipal para a participação de alguns membros do MinC durante o Seminário Municipal de Cultura, realizado pela Prefeitura de Manaus, que acontecerá nos dias 27 e 28 deste mês, no Palacete Provincial do Palácio Rio Negro, com a participação da classe artística de Manaus.

De acordo com ele, a ministra Margareth Menezes estará em Manaus na próxima semana, onde participará da Conferência das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas. No dia 19, a Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), lança a 2ª Mostra de Arte Indígena, no Museu da Cidade de Manaus.

Com informações da Manauscult