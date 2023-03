Elenco do musical ‘Escola do Rock’ realiza hoje, flash mob no Amazonas Shopping

Na reta final para os dois dias de show do musical da Broadway “Escola do Rock”, o elenco da atração se reúne hoje (19), às 16h, para um flash mob no Amazonas Shopping. A ação faz parte da divulgação do espetáculo, que acontecerá nos dias 25 e 26 de março, no Teatro Amazonas (Largo de São Sebastião, Centro).

A Escola do Rock é uma realização da Companhia de Artes Trilhares e conta com o patrocínio da Fábrica de Eventos, Grupo Atem, Bob´s, Tropical Multilojas, Amazonas Shopping, Grupo DB, Maricota´s Craft, Tech Sound e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Baseado no filme homônimo de 2003, o musical foi composto por Andrew Lloyd Webber, o mesmo de musicais como “O Fantasma da Ópera”, “Cats” e “Sunset Boulevard”.

“Escola do Rock” conta a história de Dewey Finn, que, após ser demitido de sua banda de música, encontra-se perdido, com dívidas para pagar e sem ter o que fazer. Uma vaga de professor substituto em uma escola particular parece ser a salvação, e o local onde ele vivencia a ideia de criar a Batalha das Bandas com seus alunos e se tornar o astro que sempre quis ser.

Serviço

Flash mob do elenco do musical “Escola do Rock” no Amazonas Shopping – em frente à loja Polishop

Data: 19/03/2023 (domingo)

Horário: 16h

Com informações da assessoria