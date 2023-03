Elenco da ‘Escola do Rock’ animou tarde de domingo com flash mob no Amazonas Shopping

Na reta final da preparação para os dois dias de show no Teatro Amazonas, o elenco do musical licenciado pela Broadway, “Escola do Rock”, promoveu um flash mob na tarde de ontem (19) no Amazonas Shopping. Os atores atraíram o público que passava pelo centro de compras, mostrando uma prévia do que será o espetáculo nos próximos dias 25 e 26 de março.

Para o ator e protagonista da “Escola do Rock”, Adrian Medeiros, a expectativa é grande e o elenco está preparando um grande show para o público amazonense. “A ansiedade está extrema, tem horas que eu fico em pânico por conta da quantidade de trabalho e tem horas que eu mal posso esperar pra acontecer, porque está muito legal só nos ensaios e vai ser mil vezes melhor vendo aquele público na nossa frente”, declarou.

Sobre poder subir ao palco do Teatro Amazonas e interpretar um personagem que se tornou tão icônico no filme lançado nos anos 2000 e interpretado por Jack Black, Adrian revela que a oportunidade é gigantesca e traz um significado muito especial e particular.

“Esse papel não é só gigantesco para as pessoas, mas também pra mim. Eu era muito fã desse filme quando eu era criança, meu pai é muito rockeiro e me mostrou, e eu sou muito rockeiro. E eu tinha um sonho quando era criança, de algum dos meus professores ficar doente e chegar o Dewey Finn, o Jack Black, chegar lá pra dar aula. Ter a oportunidade de viver isso, de passar essa mesma sensação para as pessoas é um presente incrível”, revelou o protagonista do musical.

Adrian Medeiros e cerca de 13 atores do elenco infantil protagonizaram nesta tarde de domingo a apresentação de um dos números que compõem o musical. Com a coreografia sincronizada, muita presença de palco e sintonia entre os atores, o elenco encantou quem passava pelo Amazonas Shopping.

Para a atriz mirim de 11 anos, Aurora Laan, que irá interpretar a personagem Marcy, o público pode esperar um grande espetáculo preparado com muita dedicação por toda a equipe. “Todo o elenco está animado, assim como eu. Estamos todos ansiosos pela estreia, trabalhamos e ensaiamos muito e ao mesmo tempo pensamos o quanto o tempo passou rápido. A gente não vê a hora de chegar a estreia”, disse Aurora.

O musical

Com apresentações no próximo sábado (25) e domingo (26), o musical “Escola do Rock”, o primeiro licenciado pela Broadway em Manaus, vai envolver a participação de 76 pessoas, entre atores e equipe técnica – uma grande e ousada produção. Estarão no palco 26 atores, entre crianças e adultos que dançam e cantam, acompanhados de uma orquestra com maestro e 7 músicos. Quatro crianças também vão tocar instrumentos em cena.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no site www.shopingressos.com.br. A Escola do Rock é uma realização da Companhia de Artes Trilhares e conta com o patrocínio da Fábrica de Eventos, Grupo Atem, Bob´s, Tropical Multilojas, Amazonas Shopping, Grupo DB, Maricota´s Craft, Tech Sound e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A direção cênica do espetáculo fica a cargo de Matheus Sabbá e Dávilla Holanda, que possuem vasta experiência em teatro musical. Matheus, inclusive, tem formação no projeto Broadway Brasil e já dirigiu grandes espetáculos como A Caixa Mágica do Natal (feito pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa) e a ópera O Menino Maluquinho, apresentada no 24° Festival Amazonas de Ópera.

Dávilla é atriz de teatro musical e domina bastante essa linguagem. Ela já atuou em musicais como Os Saltimbancos e a Máquina, As aventuras de Matilda O musical, A Caixa Mágica do Natal. Além da experiência nos palcos, dirigiu, em 2021, Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Hollanda.

Baseado no filme homônimo de 2003, o musical foi composto por Andrew Lloyd Webber, compositor de musicais como “O Fantasma da Ópera”, “Cats” e “Sunset Boulevard”.

“Escola do Rock” conta a história de Dewey Finn, que, após ser demitido de sua banda de música, encontra-se perdido, com dívidas para pagar e sem ter o que fazer. Uma vaga de professor substituto em uma escola particular parece ser a salvação, e o local onde ele vivencia a ideia de criar a Batalha das Bandas com seus alunos e se tornar o astro que sempre quis ser.

