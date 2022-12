Já imaginou estar caminhando pelo Walt Disney World Resort e de repente ser surpreendido por um mural de Eduardo Kobra? Parece um sonho dentro do sonho, mas é verdade: pela primeira vez, um artista brasileiro tem sua obra exibida no Disney Springs Art Walk – A Canvas of Expression, galeria que integra o Complexo de lojas, restaurantes e entretenimento do Disney Springs, na Flórida, EUA.

O circuito de arte celebra a expressão, oferece uma oportunidade de contar histórias diversas e nos conecta de uma maneira única. O Disney Springs Art Walk – A Canvas of Expression apresenta artistas de todo o mundo com murais que preenchem as paredes com cor, emoção e o espírito de suas culturas. Os Visitantes do Walt Disney World Resort têm a chance de ver as obras de arte de perto, com o estilo individual e a voz de cada artista.

Considerado um dos maiores muralistas brasileiros, Eduardo Kobra tem obras espalhadas por todos os continentes. Seu trabalho é caracterizado pelas formas geométricas e cores vibrantes combinadas de uma forma original e marcante, que parte de uma observação profunda sobre o mundo ao seu redor.

Disney Springs é um grande Complexo de lojas, restaurantes e entretenimento, com mais de 150 estabelecimentos divididos em quatro áreas. Kobra e Patrícia foram até a Town Center e conferiram murais de diferentes artistas espalhados por todo o espaço, chamado Disney Springs Art Walk – A Canvas of Expression. Abastecido de inspiração e magia, agora é a vez do Kobra deixar a sua marca no Walt Disney World Resort.

Eduardo Kobra é o primeiro brasileiro a pintar um mural no Disney Springs Art Walk – A Canvas of Expression e isso é motivo de orgulho para o artista e para o Brasil. Ao mesmo tempo que a obra foi feita para todos, os brasileiros agora poderão encontrar um pedaço do país no Walt Disney World Resort.

O convite surgiu em um momento muito bonito da trajetória de Kobra e carrega um significado especial, pois o primeiro lugar em que o artista pôde mostrar seu trabalho foi em um parque de diversões, em 1992, na cidade de São Paulo. Pintar um mural no Walt Disney World depois de todos esses anos dá a Kobra uma sensação de coerência e de realização, não apenas pessoal, mas para todos que acreditam em seu trabalho e torcem por ele.

Com informações do Uol