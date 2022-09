Eduardo Braga e Anne Moura têm candidatura homologada pelo TRE sem restrições

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deferiu ontem (11) a candidatura ao Governo do Estado do Amazonas do senador Eduardo Braga (MDB), candidato pela coligação “Em Defesa da Vida” (MDB/PSD e a federação PT/PC do B e PV).

O despacho foi assinado pelo juiz de direito, desembargador Eleitoral Victor André Liuzzi Gomes. “Da análise dos autos, verifica-se que o requerimento é tempestivo e atende os requisitos da Resolução TSE nº 23.609/2019, não se vislumbrando qualquer irregularidade”. O magistrado complementou ainda. “Analisando todos os documentos, verifica-se que as condições de elegibilidade estão presentes e não há causas de inelegibilidade. O DRAP autuado sob o nº 0600344-43.2022.6.04.0000 a que este registro é vinculado foi deferido”.

O desembargador eleitoral deferiu também o nome a ser utilizado na campanha e nas urnas, assim como o número de identificação. “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de registro de candidatura do candidato CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA, para concorrer ao cargo de GOVERNADOR, sob o número 15 e nome EDUARDO BRAGA”.

Também foi homologada a candidatura da vice de Eduardo Braga, Anne Karolyne Moura de Souza. A candidata é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Biografia

Carlos Eduardo de Sousa Braga, 61 anos, foi vereador na cidade de Manaus no período de 1983 a 1986. Como deputado estadual, atuou na Assembleia Legislativa do Amazonas de 1987 a 1991. No mesmo ano de 1991, tomou posse como deputado federal. Permaneceu no cargo em Brasília até 1992, quando foi eleito vice-prefeito de Manaus. Assumiu a função de vice-prefeito em 1993 e, em 1994, tornou-se prefeito de Manaus. Como chefe do Poder Executivo Municipal permaneceu até 1997. Foi governador do Amazonas por dois mandatos consecutivos, de 2003 a 2010. Foi ministro de Minas e Energia no período de 2015 a 2016. Está no segundo mandato consecutivo como senador do Amazonas. Sua carreira no Senado iniciou em 2011.

