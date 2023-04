Editora Valer investe em novos escritores amazonenses

A publicação de uma obra exige muitas ações: produzir, editar, revisar, diagramar, imprimir, precificar, divulgar e vender. Alguns autores se assustam com o processo e os custos de publicação e algumas vezes, desanimam em publicar. Pensando nisso e para dar oportunidade aos autores e novos talentos, a Editora receberá até o dia 31 de maio, textos, dos quais selecionará 12, para publicação, sem custos para os autores.

De acordo com o jornalista Isaac Maciel, presidente do Grupo Valer, não se trata de um edital ou de um concurso, mas os escritores e os aspirantes a escritores devem seguir alguns critérios, que serão publicados, na íntegra, no Blog da Valer. Portanto, acesse: blogdavaler.com

Os autores devem enviar para o e-mail publicar@editoravaler.com.br textos originais; de qualquer gênero: poesia, prosa, ensaio, ficção, não-ficção; literatura infantil etc. Ao enviar o texto, é necessário pôr os dados, como nome, idade, contato e, ainda, a sinopse do livro, com, no máximo, duas laudas.

O editor ressaltou, ainda, que o objetivo é dar oportunidade a novos autores e obras, para oferecê-los ao público interessado. “Abrimos oportunidade para quem ainda não publicou sua obra. A editora não se compromete com o retorno das avaliações das obras que não forem contempladas”, explicou Isaac.

Quem publica pela Valer tem a sua obra inserida no mercado brasileiro e dos países de língua portuguesa, por intermédio de livrarias virtuais e físicas.

A Valer é uma editora amazonense, com sede em Manaus, que atua há quase 30 anos no mercado. Hoje, ampliou a sua atuação com a distribuidora em São Paulo (Editora Atma). Atua também, com incidência no mercado internacional.

*Com informações da assessoria