Duelo entre contrários no Festival Folclórico do CSU do Parque 10 neste fim de semana

Programação terá ainda shows de Guto Lima, Garapa de Cana, Kayza Marques, Frutos do Pagode, além das tradicionais danças folclóricas da cidade

O clima promete esquentar lá pelas bandas do tradicional Festival Folclórico do CSU do Parque 10, na Zona Centro-Sul. É que neste fim de semana, dois consagrados artistas dos bumbás Garantido e Caprichoso, vão promover um pouco do que será o duelo na Ilha Tupinambarana. O evento no P10, vai até o dia 3 de julho, a partir das 18h, com entrada gratuita e mesas liberadas.

Ao todo, o Festival Folclórico totalizará mais de 60 atrações para os shows musicais, em torno de 80 danças folclóricas, parque de diversões, barracas com comidas típicas, pescaria, espaço kids e shows musicais.

“Como já é tradição, o festival é para toda a família e todos os gostos. O público vem para ver as danças folclóricas, mas também quer shows. E para quem não vai à Parintins, os cantores Arlindo Neto e Leonardo Castelo, prometem adiantar um pouco como vai ser a folia bovina este ano”, adiantou a presidente do Instituto Norte Brasil – Amigos em Ação, Viviane Reis, responsável pelo evento.

Confira a programação

Dia 17/06

Anne Queiroz

Matheus Trindade

Marcos Ariggo

Dia 18/06

Marcelão.com

Jhonny Lemos

Frutos do Pagode

Dia 19/06

Grupo Estrelas

Leonardo Castelo

Arlindo Neto

Dia 20/06

Xiado da Xinela

Dia 21/06

Kayza Marques

Guto Lima

Dia 22/06

Nilda Brandão

Andreza Andrade

Dia 23/06

James do Pizeiro

Felipe Salles

Dia 24/06

Forrozão Já Kero

Xandinho e Balanço da Sanfona

Garapa de Cana

Orientação

A coordenação do evento sugere que, se possível, para maior mobilidade e evitar assédio de oportunistas que costumam cobrar valores exorbitantes por estacionamento, quem puder ir ao local, por meio de serviço de aplicativos, é recomendado.

Haverá também um espaço para desembarque e embarque de passageiros de táxi e carros de aplicativos.

A coordenação informa ainda que o estacionamento da parte interna do CSU, será limitado aos participantes que vão trabalhar no evento e necessitam descarregar mercadorias.

O 41° Festival Folclórico do CSU do Parque 10 tem o apoio cultural da prefeitura de Manaus.

*Com informações da assessoria