Duda Beat é confirmada entre as 21 atrações previstas para o #SouManaus Passo a Paço

A rainha da sofrência pop desembarca na capital amazonense para mostrar seu trabalho no palco do festival #SouManaus Passo a Paço com show marcado para o dia 3 de setembro. A artista é a quinta atração confirmada e ao lado dos colegas Felipe Araújo, Joelma, Jota Quest e André Valadão ocupará um dos palcos planejados para o festival que promete se consolidar como o maior evento de arte e cultura da Amazônia. A programação completa será divulgada amanhã (20) com forte participação de artistas locais, segundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult)

Os nomes confirmados já mostram a diversidade de atrações com programação eclética e de forte apelo popular.

Duda Beat é um bom exemplo disso. A artista é uma explosão nos palcos por onde passa cantando seus hits “brega” e de sofrência com uma leveza e originalidade espantosos. Não por acaso a jovem recifense de pouco mais de 30 anos já conquistou seu espaço junto ao público cada vez mais exigente por novidades com qualidade musical.

Nada disso falta aos shows de Duda Beat que apresentam ainda produções elaboradas, trabalho de palco e o próprio visual da artista que se apropria de modelitos exuberantes, com forte personalidade artística e de cores marcantes, valorizados pelo carisma natural da jovem estrela da música pop brasileira.

Quem é Duda Beat?

Batizada como Eduarda Bittencourt Simões, Duda Beat nasceu no Recife, em 8 de outubro de 1987, onde viveu sua infância e adolescência ao lado da família.

Para equilibrar os sentimentos, ela descobriu a música na adolescência, quando em visita aos primos no Rio de Janeiro, Duda Beat acompanhou os ensaios da banda dos amigos e queria participar cantando.

A oportunidade de soltar a voz apareceu mesmo no retorno à Recife, quando foi convidada a participar do coral da igreja. Dali em diante não tinha mais volta e Duda começou a participar de apresentações na escola e formou a banda 5 Minutos, que fazia covers de artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leite e O Rappa.

Sofrência com estilo

Duda desmistifica a sofrência e sua ligação praticamente exclusiva com o sertanejo. Usa e abusa do exagero e esbanja bom-humor ao tratar as paixões não correspondidas e os amores impossíveis.

Com um diferencial criativo que aproxima ainda mais o trabalho da artista dos fãs sem classificação de idade, condição financeira ou intelectual. Duda Beat democratizou a sofrência com canções que exploram as gírias típicas dos aplicativos de relacionamento, tecnologias e situações comuns ao jovem moderno.

Músicas para saber quem é Duda Beat

Bixinho

Principal hit de Duda Beat, Bixinho é baseada em um dos relacionamentos frustrados que ela teve. O curioso é que nas redes sociais, principalmente no dia dos namorados, a faixa virou trilha para casais apaixonados.

Meu Pisêro

Ritmo que vem ganhando força nos últimos anos, o piseiro tem também seu lugar no meio pop. E além da sonoridade que dá aquela vontade de sair dançando, a letra de Meu Pisêro brinca com a nova dinâmica dos crushes na era virtual.

Bédi Beat

E como faz quando um lado do casal se entrega de corpo e alma e outro simplesmente não dá a mínima. Transforma as lágrimas em uma Bédi Beat para todo mundo embalar nessa sofrência.

Nem um pouquinho (part. Trevo)

Se o assunto é entregar clipes super bem produzidos, Duda Beat também faz seu nome. Prova disso é o clipe de Nem Um Pouquinho, parceria com o rapper Trevo, que tem uma estética meio futurista, meio glam rock.

Chega (part. Mateus Carrilho e Jaloo)

Com elementos musicais típicos do nordeste, Chega juntou artistas conhecidos pelo visual marcante para criar essa canção que fala de forma leve sobre responsabilidade afetiva e pode estar em qualquer bloquinho.

Bixinho (Lux & Tróia Remix)

Saber aproveitar seu sucesso é importante no mundo musical. E fazendo valer o nome, Duda trouxe para o Bixinho Remix um novo Beat junto com Lux e Tróia.

Todo Carinho

Para representar todas as emoções que guarda dentro de si, Duda apostou num estilo mais clássico para a melodia de Todo Carinho que é mais uma das baladas sofrências da artista.

Por: Márcia Costa Rosa