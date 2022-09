Double You e outros artistas elogiam estrutura do Festival Sou Manaus Passo a Paço 2022

Sucesso de público, e de crítica, feita pelos próprios artistas que abriram a primeira noite do Festival Sou Manaus Passo a Paço 2022, nos palcos montados no centro histórico de Manaus. O Festival, realizado pela Prefeitura de Manaus, com mais de 300 atrações, acontece até a próxima terça-feira, dia 6.

O vocalista do grupo italiano Double You, um dos ícones da dance music do anos 90, William Naraine, ficou impressionado com o Festival. “Uma experiência maravilhosa; uma noite incrível; o público sensacional, cantou e vibrou do começo até a última música. Fiquei muito feliz em fazer parte desse projeto, num espaço maravilhoso”, destacou o cantor, com um português fluente, logo após o show, no Palco Caboquinho.

Também foram só elogios ao Festival realizado pela Prefeitura de Manaus, os cantores paraenses Lia Sophia e Pinduca. “Estou muito feliz em poder estar aqui, com essa estrutura belíssima, às margens do Rio Negro. Fiquei impressionada ao ver o tamanho do palco e da área para o público”, destacou a cantora Lia. “E eu quero agradecer as senhoras, que vieram de saia rodada para dançar muito carimbó”, destacou ele, Pinduca, conhecido como o Rei do Carimbó.