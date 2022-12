Documentário das Pastorinhas é lançado durante auto de Natal da igreja de São Sebastião

Um documentário mostrando a tradição das Pastorinhas foi lançado no YouTube da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na noite de ontem (21), com exibição após a missa das 18h30, da igreja São Sebastião, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio programa Memória Reencontrada, do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Manauscult.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, conta que o Conselho de Cultura de Manaus encerra suas atividades de 2022 com o lançamento do documentário sobre o Auto das Pastorinhas, uma ação do programa Memória Reencontrada. “Trata-se de um projeto de resgate de uma das mais importantes manifestações da cultura popular. As Pastorinhas é um evento que retrata a força e humanidade da presença de Jesus Cristo no mundo e a importância de mantermos vivos seus ensinamentos e exemplo”. Ele explica que esse trabalho faz parte do projeto de resgate da memória cultural de Manaus.

O documentário tem o título “As Pastorinhas de Borba”, com duração de 11 minutos, com a participação de 30 vozes dos pastores e pastoras do município de Borba. A direção musical é do músico borbense Otávio Di Borba.

Segundo o músico Di Borba, a tradição das Pastorinhas tem origem com a presença dos padres jesuítas, que usavam o repertório de músicas como instrumento de catequização. “Aqui no Brasil, no Amazonas, o espetáculo passou a fazer parte da tradição natalina, e cada região foi adotando um modelo de Pastorinhas, que passou a compor novas músicas, novos enredos e personagens de acordo com o ambiente cultural de cada região”, explicou.

Durante a cerimônia de lançamento foi feita a encenação do auto de Natal, apresentado na igreja de São Sebastião, em Manaus, pelo grupo teatral Pastoril de Manaus, do centro de convivência do bairro Aparecida.

Com informações da assessoria