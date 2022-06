Diretor do premiado “Cidade de Deus” vai assinar série da Apple TV com Colin Farrell

A Apple TV+ anunciou ontem (9) a produção de uma nova série dramática, que contará com a direção do brasileiro Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”, “Dois Papas”).

Criada pelo roteirista Mark Protosevich (“Thor”, “Eu Sou a Lenda”), “Sugar” será estrelada por Colin Farrell (o Pinguim de “Batman”), que também atuará como produtor executivo.

A série é uma história de detetive particular ambientada em Los Angeles, mas outros detalhes permanecem em sigilo.

O projeto é da produtora Genre Films, do cineasta Simon Kinberg (“X-Men: Fênix Negra”), e o acordo com a Apple marca a segunda série da empresa na plataforma. A primeira foi a sci-fi “Invasion”, lançada no ano passado e renovada para sua 2ª temporada.

Com informações do Pipoca Moderna