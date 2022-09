‘Dia Delas’ terá shows de Dua Lipa, Ivete e Lud e homenagem a Elza Soares no Rock in Rio

O Rock in Rio chega hoje ao seu sétimo e último dia de festival que não rolava desde 2019 e teve uma pandemia no meio do caminho. Dua Lipa é a grande atração no denominado “Dia Delas” e marca sua estreia no festival cinco anos após sua primeira vinda ao Brasil.

Hoje também se destacam outros nomes internacionais femininos no Palco Mundo, além da atração brasileira, neste caso Ivete Sangalo, estrela que sempre entrega um show memorável e energético, seja nas edições do Brasil ou no Rock in Rio no exterior.

Headline do dia, Dua Lipa sobe ao palco às 0h10 e seu show vai ser transmitido ao vivo pelo Multishow e Globoplay. Confira a seguir os outros destaques do dia que Splash reuniu nos Palco Mundo e Sunset e como assistir a todas as performances do “Dia Delas”, como o Rock in Rio nomeou as atrações de hoje por haver apenas artistas femininas nos principais palcos.

Lembrando que também há apresentações em outros palcos como o “Espaço Favela”, “Rock District” e “New Dancer Order”.

Ivete Sangalo

A nossa baiana é mais que veterana no Rock in Rio: o show de abertura do Palco Mundo nesta noite será apenas sua 15ª apresentação no festival.

Além do Brasil, ela já agitou as edições de Lisboa (Portugal), Madrid (Espanha) e Las Vagas (Estados Unidos). Seu show está marcado para as 18 horas.

Rita Ora

Segunda atração do Palco Mundo, Rita Ora chega ao Brasil comp uma das cantoras mais bem consolidadas no Reino Unido, apesar de ter nascido no leste europeu.

Ela, que também é compositora, já cantou com nossa Anitta no single R.I.P., da mexicana Sofia Reyes. Sua apresentação está marcada para ocorrer às 20h10.

Megan Thee Stallion

A aclamadíssima e super premiada Megan Thee Stallion vai levar alguns dos seus números 1 na Billboard para o Rock in Rio nesta noite como “Savage” (que chegou ao primeiro lugar com o remix junto com Beyoncé) e “WAP”, colaboração com Cardi B.

Formada em Administração de Saúde pela Universidade do Sul do Texas há menos de um ano, Megan vai fazer um showzaço no Palco Mundo a partir das 22h20, sendo a co-headline do dia.

Dua Lipa

Principal atração que fecha o Rock in Rio 2022 no Palco Mundo, Dua Lipa será headline pela primeira vez no festival que promete acolhê-la com todo calor carioca — mesmo com a previsão de uma frente fria.

Um dos principais nomes do pop atual que começou com novas regras em 2017 até seu Future Nostalgia de 2020 com diversos hits, ela começa sua apresentação com muita coreografia às 0h10.

Power! Elza vive

Um show em homenagem à Elza Soares está marcado no Palco Sunset a partir das 16h55. Majur, Agnes Nunes, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz se unem para cantar em nome de Elza Soares. Caio Prado também participa, relembrando o musical “Elza” em que fez participação especial.

Macy Gray

Hoje a atração internacional do Palco Sunset faz sua estreia no Rock in Rio. Macy Gray será headline, conforme o site do Rock in Rio, mas não vai ser a última apresentação do palco.

Vencedora do Grammy, ela tem show marcado para às 19h05 da noite.

Ludmilla

Co-headline que vai fechar os shows do Palco Sunset, Ludmilla não mediu esforços para entregar uma baita performance a partir das 21h15.

Ela fez um investimento de cerca de R$ 2 milhões, além de ter pedido uma mudança no palco, que passou a contar com uma grande passarela, conforme revelou o colunista de Splash, Lucas Pasin.

Como e onde assistir aos shows do Rock in Rio 2022

Os fãs do festival vão poder curtir os shows de sua casa ou de onde quer que estejam através dos canais pagos Multishow e Canal Bis, gratuitamente no Globoplay (basta cadastro de conta gratuita na plataforma), além de exibição dos melhores momentos na TV Globo na programação noturna.

Tudo está sendo transmitido por canais e plataformas.

Multishow: transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset hoje a partir das 15 horas.

Canal Bis: transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir das 17 horas.

TV Globo: exibição de um compilado com os melhores momentos da programação do festival após o “Vai que Cola”.

Globoplay: vai ter exibição simultânea do Multishow (Palco Mundo e Sunset) para não assinantes logados no streaming, ou seja, basta ter cadastro gratuito; e também vai contar com exibição do Canal Bis para assinantes do pacote “+Canais ao Vivo”.

Com informações do Terra