Deputada indígena faz discurso transfóbico durante Comissão da Amazônia na Câmara Federal

A deputada indígena Silvia Waiãpi (PL-AP) fez um discurso transfóbico hoje (11), durante a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados. Na tentativa de defender sua identidade, ela afirmou que é obrigada a aceitar “mulher sem ser mulher, biologicamente homem”.

A declaração foi feita logo após o parlamentar Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) falar sobre “estelionato” de deputados sobre representatividade indígena. “Lamento que haja algum tipo de constrangimento quando os indígenas estão aqui se posicionando e relatando sua posição. Vamos combater qualquer estelionato que venha de qualquer deputado e deputada que fale que representa e não representa”, enfatizou Malafaia.

Em seguida, Silvia afirmou que não precisa do “reconhecimento” dele, somente do pai e da mãe dela. “Os senhores querem que eu aceite alguém que se autodeclara mulher, sem ser mulher, biologicamente homem e eu sou obrigada a aceitá-lo. Mas não querem me aceitar”, disse a deputada.

O discurso dela provocou a reação imediata de vários parlamentares, inclusive da deputada Fernanda Melchiona (PSOL-RS), que pediu a palavra. “A deputada tem todo o direito de falar no tempo de liderança, mas transfobia é crime e não vamos aceitar em silêncio. Crime não”, apontou.

Nesse momento, Silvia se defende: “Não disse que não aceito, disse que sou obrigada a aceitar uma pessoa que se diz mulher. Sou obrigada a aceitar, e aceito. E você? Não me aceitam? Por quê?”, questionou.

Com informações do Terra