David Assayag recebe comenda de Mérito Cultural ‘Jair Mendes’ no parlamento em Parintins

O cantor, compositor e produtor David Assayag, a mais reconhecida voz do Amazonas e uma das maiores identidades culturais da Amazônia, recebeu ontem (23), a medalha Mérito Cultural “Jair Mendes”, a proposta foi da vereadora Márcia Baranda (MDB), da Câmara Municipal de Parintins (CMP) (distante 369 quilômetros de Manaus).

“Nesses 40 anos de carreira, não podemos negar a trajetória linda do David Assayag, e o quanto contribuiu para o desenvolvimento cultural do Festival de Parintins, não podemos negar que a “Voz da Amazônia” emociona não só Caprichoso e Garantido, emociona o Mundo. David faz parte da vida do povo Amazonense e merece nosso respeito, nossa gratidão, carinho e acima de tudo nosso reconhecimento por ter levado o nome de Parintins para o mundo”, enfatizou Márcia Baranda.

Durante a sessão ocorrida no plenário Raimundo Almada, David Assayag estava visivelmente emocionado. “Receber um reconhecimento é sempre bom, mas, receber uma homenagem na minha terra Parintins é melhor ainda!”, enalteceu. “Para deixar ainda mais valiosa essa honraria, a medalha leva o nome do maior artista plástico da Amazônia que é o mestre Jair Mendes”, exultou David.

Ainda de acordo com o homenageado, a medalha do Mérito Cultural Jair Mendes da Câmara Municipal de Parintins (CMP) é mais uma que se soma a outras que já lhe foram outorgadas. “Acho que a julgar pelo número de medalhas que já recebi, acredito que contribui com alguma coisa para a cultura do Amazonas”, falou com bom humor, o levantador de toadas do Boi Garantido.

Márcia Baranda exaltou o talento de David Assayag. “Seu timbre suave e a força impetuosa de seu canto, fazem dele único na delicada arte de construir um universo sonoro em nossos ouvidos. David não é apenas um cantor, é um ícone do Festival de Parintins. David Assayag é uma estrela em canção. Ouça sem moderação porque a voz de David faz muito bem ao coração”, resumiu.

Orgulho

A produtora de David Assayag, Lilian Daniel, se disse orgulhosa de trabalhar com um artista com a história e a trajetória de Assayag. “O David é um patrimônio da arte amazonense. Ele é merecedor de todas as homenagens que puderem ser feitas porque é um artista talentoso e uma pessoa de alma muito boa, de um coração generoso”, destacou. “Ele é tão querido e humano que durante a sessão na câmara, dos políticos aos funcionários da casa receberam atenção dele”, comentou.

Biografia

David Assayag Neto nasceu em Parintins, no dia 16 de janeiro de 1963. Desde cedo, mostrou aptidão para o canto. Começou a carreira cantando em bares, arraiais e quermesses. Foi vocalista e backing vocal de bandas de boi, no Caprichoso, durante meados de 1980 e início dos anos 1990. Em 1991, estreou como levantador de toadas, no Garantido, seu boi do coração. A estreia não logrou êxito e David foi descartado. Retornou em 1995 para mais uma tentativa onde, finalmente, alcançou resultado. Em 1996, imortalizou seu canto ao interpretar, brilhantemente, a toada “Lamento de Raça”, do compositor Emerson Maia.

Consolidado como a maior voz do festival, David regravou o clássico “Vermelho”, também de 1996, do compositor Chico da Silva. A versão foi em parceria com Fafá de Belém, no álbum “Pássaro Sonhador”. A música estourou em todas as rádios do País e também no exterior. David acompanhou Fafá em vários programas nacionais e se tornou, naquele ano, o mais popular artista do Norte do Brasil. Ídolo da galera vermelha e branca, em 2009, David se desentendeu com a direção do Boi Garantido e passou a defender as cores do rival Caprichoso. Após um hiato de 10 anos, David retornou ao boi vermelho e branco, em 2020, onde é artista oficial.

