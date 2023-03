David Assayag canta a Amazônia e os povos da floresta em toada, hoje, no Teatro Amazonas

O cantor e compositor David Assayag realiza hoje (17), no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus, o show: “Concerto Amazônico – David Assayag Canta a Amazônia em Toada, Letra e Música”. Os ingressos estão à venda pela bilheteria digital @shopingressos e também na bilheteria do teatro, ao valor de R$100 a $140 (inteira) e R$50 a $70 (meia entrada). O espetáculo musical tem início às 20h e conta com a direção artística de João Fernandez, do Casarão de Ideias. O show terá transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas.

De acordo com Lilian Daniel, produtora de David Assayag, a ideia é traduzir a contribuição dos poetas parintinenses em toadas imortalizados na voz de David Assayag: “O evento é uma coletânea de toadas que concorreram ao item 11- Toada, Letra e Música dos bois Garantido e Caprichoso, que marcaram o Festival Folclórico de Parintins, por traduzirem em poesia e lirismo, a Amazônia, os povos que nela vivem e toda a sua biodiversidade, explicou.

Produção

O “Concerto Amazônico – David Assayag Canta a Amazônia em Toada, Letra e Música”, leva a assinatura da produtora “A Voz da Amazônia” que gerencia a carreira daquele que é considerado o maior levantador de toadas do festival de Parintins e a mais bela voz da região Norte. Conta também com o apoio cultural do Casarão de Ideias, Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e Fundação Amazônia Sustentável. Será produzido todo material audiovisual do espetáculo e posteriormente será distribuído ao público através das redes sociais do artista.

Com quase dois anos no comando da agência que cuida da vida artística de David Assayag, Lilian Daniel tem o que comemorar. “Demos um outro ritmo para a carreira do David e hoje ele está colhendo os frutos dessa nova fase”, avaliou.

“São shows em Manaus e convites para apresentações fora do Estado como recentemente, onde ele foi cantar como artista convidado em uma exposição nacional do Sebrae”, salientou. “Agora é focar no show do Teatro Amazonas e mais uma vez brindar o público com um grande espetáculo e deleite das nossas toadas cantadas pela Voz da Amazônia.”, finalizou a produtora.

*Solidariedade*

O espetáculo tem cunho socioambiental, onde parte da bilheteria será destinada à campanha SOS YANOMAMI através do Instituto Hutukara, presidido por Davi Kopenawa.

Projeções na área externa do Teatro Amazonas, Arena da Amazônia e Manauara Shopping divulgam o QRCode para o público em geral colaborar.

Com informações da assessoria