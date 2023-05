Coro de Câmara da Osufam seleciona novos integrantes e promove recital no sábado (27)

O Coro de Câmara da Orquestra Sinfônica da Ufam (Osufam) está com inscrições abertas para novos integrantes até o dia 03 de junho. Podem se inscrever alunos, professores e servidores da Ufam em geral, além do público externo, por meio do formulário online.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter disponibilidade para ensaio às segundas e quartas-feiras , das 14h às 17h, no Auditório do Caua (rua Monsenhor Coutinho, 724, Centro). As audições serão realizadas nos dias 05 e 07 de junho, também no Auditório do Caua.

Projeto de extensão da Faculdade de Artes criado em 2018, o Coro de Câmara da Osufam tem o objetivo de apresentar obras corais de todos os períodos, buscando uma performance diferenciada. É formado por alunos de Música e membros da comunidade externa, que adquirem uma experiência musical ímpar, tanto em repertório quanto em qualidade sonora e execução em alta qualidade.

Recital

O Coro tem um recital marcado para o dia 27 de maio, no Auditório do Caua. A apresentação é aberta ao público e inicia às 19h. A regência e direção artística é do professor Hermes Coelho, com preparação vocal do discente Angelus Rodrigo.

*Com informações da assessoria