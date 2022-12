Conheça a carioca Luana Ouverney, que assina o figurino de Bazzar, do Cirque du Soleil

Formada em Moda, ela, que está na equipe do espetáculo desde 2010, assina o guarda-roupa da turnê ‘Bazzar’

Ao lado da área onde acrobatas do Cirque du Soleil se aquecem em equipamentos de musculação, há uma espécie de ateliê de costura. Lá, figurinistas trabalham a todo vapor para preparar as roupas das estrelas do espetáculo. Entre máquinas e manequins, a chefe da equipe, a carioca Luana Ouverney, de 36 anos, faz malabarismos para garantir que estética e funcionalidade estejam em plena harmonia. Afinal, a construção de um macacão necessita ser tão precisa quanto a execução de uma pirueta. No Cirque desde 2010, Luana aterrissa pela primeira vez junto à trupe no país, assinando os figurinos da turnê “Bazzar”, em cartaz até o dia 30 deste mês, no Parque Olímpico do Rio.

Luana passou a infância em Niterói, durante os anos 1990, convivendo com máquinas de costura e roupas de lycra da fábrica de lingerie do avô. “Sempre me interessei pela expressão por meio das roupas”, afirma.

Em 2007, ano em que se formou em Moda, ouviu falar pela primeira vez do Cirque. Mas só foi assisti-los dois anos depois, nos EUA, onde fazia intercâmbio. No retorno ao Brasil, descobriu que a companhia estava contratando na área de figurino. Conseguiu uma vaga de costureira. Em 2013, tornou-se assistente da ex-chefe de figurino, Justine Willis, antes de assumir o departamento, em 2015. O trabalho é feito com o designer canadense James Lavoie. Ele desenvolve os croquis, e Luana escolhe os materiais.

“O principal desafio é criar uma roupa bonita, confortável e de fácil manutenção.” Para Johnny Kim, diretor artístico de “Bazzar”, Luana mantém a integridade do design mesmo quando precisa adaptar o guarda-roupa em função da segurança dos artistas. “Ela permanece sempre fiel à visão artística”, observa.

A vida cigana lhe permitiu viver projetos além do picadeiro, como a publicação do livro “Eco Savvy Traveler Guidebook”, guia sobre sustentabilidade. Em 2020, foi assistente de Francisco Costa, ex-diretor criativo feminino da Calvin Klein e fundador da marca de beleza Costa Brazil, na realização de figurinos para a escola de samba Beija-Flor. Ser mãe, porém, é a experiência mais marcante. Hoje, o filho Benjamin, de 1 ano e oito meses, a acompanha nas turnês ao lado do marido, o americano Tom, que conheceu Luana recolhendo lixo em uma praia dos EUA.

Com informações de O Globo