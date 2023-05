Concerto ‘Djavaneando’ une David Assayag & Iberê Quarteto no palco do Teatro Amazonas

A maior voz da Amazônia irá interpretar um dos mais expressivos artistas da Música Popular Brasileira (MPB). David Assayag empresta voz aos principais sucessos do cantor e compositor Djavan. O show “Djavaneando” acontecerá no dia 10 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas. Além da voz, o show ganha em dimensão sonora já que o Iberê Quarteto será o responsável pelos arranjos inéditos em violão. Os ingressos para esse verdadeiro concerto estão à venda no site www.shopingressos.com.br, Óticas Diniz e na bilheteria do teatro, localizado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus.

Com direção musical de Neil Armstrong e Adonnay Júnior, o repertório percorre por diferentes fases da carreira de quase 50 anos do compositor e cantor Djavan. Com uma produção de 28 álbuns, incontáveis parcerias e composições marcantes, o show ‘Djavaneando’ terá set list recheado de clássicos do alagoano. Entre as músicas de sucesso do artista homenageado, estão: “Flor-de-lis”, “Lilás”, “Te Devoro”, “Se”, “Sina”, entre outras pérolas do cancioneiro brasileiro.

Além da interpretação e timbre singulares de David Assayag, a apresentação musical traz novos arranjos que exploram a sonoridade violinística do Iberê Qarteto que, além de Adonnay e Elias Ferreira como fundadores, conta com a participação dos violonistas amazonenses Robert Tarabossi e Thiago Santos. A apresentação tem como músico convidado Leonardo Pimentel, na percussão, e Giselle Letícia, na flauta.

Qualidade

Para David Assayag, realizar o projeto em parceria com músicos do quilate do Iberê Quarteto é algo único. “São músicos maravilhosos, instrumentistas talentosos que irão entregar ao público um show de qualidade ímpar em arranjos de violão. Tocar com instrumentistas desse naipe é ter certeza que as músicas do Djavan ganharão um peso tanto de voz como de sonoridade instrumental”, afirmou. “Com a direção do Neil Armstrong, tudo fica melhor ainda”, elogiou.

Iberê Quarteto

Sob os sons de quatro violões, o Iberê Quarteto foi fundado pelos músicos Elias Ferreira e Adonnay Júnior e tem como propósito a difusão da música instrumental brasileira e amazonense, por

meio da linguagem violinística.

Além de compositores clássicos, como Ernesto Nazareth, Guinga, Sebastião Tapajós, o grupo se destaca por tocar músicas do norte, exaltando a cultura desta região que é rica em diversos ritmos como o beiradão, no Amazonas, e o carimbó, no Pará.

Em 2018, representou o Estado no 9º Festival Internacional de Música de Campina Grande (PB).

David Assayag

David Assayag Neto nasceu em Parintins, no dia 16 de janeiro de 1963. Desde cedo, mostrou aptidão para o canto. Começou a carreira cantando em bares, arraiais e quermesses. Foi vocalista e backing vocal de bandas de boi, no Caprichoso, durante meados de 1980 e início dos anos 1990. Em 1991, estreou como levantador de toadas, no Garantido, seu boi do coração. A estreia não logrou êxito e David foi descartado. Retornou em 1995 para mais uma tentativa onde, finalmente, alcançou resultado.

Em 1996, imortalizou seu canto ao interpretar, brilhantemente, a toada “Lamento de Raça”, do compositor Emerson Maia e “Vermelho” do compositor Chico da Silva.

