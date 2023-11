Conceição Evaristo ‘brilha’ em Feira Literária e diz que está compondo um rap para Emicida

Primeira escritora negra premiada como ‘intelectual do ano’, Conceição Evaristo, uma das mais influentes vozes da cultura brasileira da atualidade rompeu as páginas dos livros e está compondo o ‘Rap da Resistência’ que deve ser gravado por Emicida. Ela contou na Flip que vários rappers já pediram que ela não se limite a apenas uma composição.

Na 21ª edição, da Festa Literária Internacional de Paraty, um dos principais encontros de literatura do Brasil, ninguém atraiu mais as atenções hoje (25) do que a escritora mineira Conceição Evaristo. Minutos antes de começar um evento com a presença dela, uma fila de cerca de 300 metros se formava pelas ruas de pedra sabão.

Ao se dar conta da quantidade de gente à espera da apresentação da romancista de 76 anos, um leitor desistiu e comentou que a fila estava maior que as dos shows da cantora americana Taylor Swift no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O salão onde Conceição estava foi insuficiente para o público. Assim, as pessoas ocuparam os demais cômodos da casa, onde foram instaladas caixas de som –se seria inviável vê-la, era possível ao menos ouvir as histórias da autora.

A rua também ficou tomada por admiradores de Conceição, que esticavam o pescoço para acompanhá-la através das janelas. “Ela deveria falar para o público em um lugar mais amplo”, disse a professora aposentada Maria Antonia Freitas da Silva, de 77 anos, que foi de Salvador para Paraty principalmente para acompanhar Conceição.

Rap, sim

A julgar pelos aplausos recorrentes, a espera valeu a pena. O público reagiu com entusiasmo quando Conceição disse que estava preparando um rap. “Alguns rappers demonstraram interesse em gravar, Emicida foi um deles”, disse ela à Folha logo depois da palestra. “Vai se chamar ‘Rap da Experiência”.

Durante a fala, fez pontes entre o passado e o presente da cultura negra no Brasil. “Emicida rompe a tradição ao dizer ‘é nóis’, o que é visto como erro pela norma culta. Ele incomoda os puristas, assim como Carolina de Jesus, que havia criado neologismos em seus livros. Por que Guimarães Rosa podia e Carolina não?”, questionou.

Conceição também comentou o recém-conquistado prêmio Juca Pato de intelectual do ano. “Não posso ser uma exceção. No ano que vem, os intelectuais brancos vão ficar quietinhos no lugar que eles têm e premiarão novamente uma negra ou um negro”, desafiou.

Autora de romances, como “Ponciá Vicêncio” (2003) e “Canção para Ninar Menino Grande” (2022), e volumes de contos, como “Olhos d’Água” (2014), Conceição falou sobre a presença da morte na sua literatura. “Tenho fama de ser assassina, muitos personagens meus se encontram na morte. Mas é uma morte que está clamando pela vida. A vida continua”, disse. “Precisamos ter uma outra compreensão da morte.”

Com informações da Folha de S.Paulo