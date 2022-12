Começa hoje agendamento para o espetáculo ‘Encanto de Natal’, no Teatro Amazonas

O agendamento para assistir ao musical inicia hoje (7), no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). A estreia é neste domingo (11)

No palco do Teatro Amazonas, parte do elenco do “O Encanto de Natal” começa a assumir os personagens do espetáculo musical que será levado ao público a partir deste domingo (11). Ao todo, serão 16 espetáculos até o dia 23 de dezembro. A entrada é gratuita, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), que estará disponível hoje (7) para as récitas do dia 11 a 18 de dezembro.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundo de Promoção Social (FPS), o espetáculo de música, teatro e dança é uma das atrações mais aguardadas da edição do “O Mundo Encantado do Natal”, tema da programação do Natal de 2022. Mais de 150 profissionais estão envolvidos na produção.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, enaltece a participação dos corpos artísticos do estado no espetáculo natalino. “Temos o Coral do Amazonas, Amazonas Filarmônica, Balé Folclórico, Corpo de Dança do Amazonas, Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, além dos profissionais da Central Técnica de Produção na montagem do cenário, são muitas mãos dedicadas e um espetáculo que é tradição no nosso estado. Tenho certeza que as pessoas vão se surpreender, porque o espetáculo será lindo e emocionante”, destaca o secretário.

O espetáculo

A montagem do dramaturgo Roger Barbosa, com direção artística de Ana Claudia Motta e dos assistentes de direção Michel Guerreiro e Douglas Rodrigues, “O Encanto de Natal” narra a história de Samuel, um personagem que cresce desencantado com o Natal. “No decorrer do espetáculo com uma ajudinha de seres fantásticos, os duendes e do próprio Papai Noel ele (Samuel) recupera esse encanto, que ele perdeu. Um Natal que representa o amor, a comunhão que a gente vai retratar neste espetáculo”, disse Ana Claudia Motta.

Nesta reta final, após um mês de preparação do elenco, o ritmo dos ensaios se tornou mais intenso para a estreia. São oito horas por dia, no palco do Teatro Amazonas, com um elenco dividido em dois grupos.

Para vivenciar o Samuel na vida adulta, um dos atores é Gabriel Freitas, 21, que iniciou a carreira artística no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Pisar no palco do Teatro Amazonas, para ele, é uma mistura de sentimento.

“Pressão, agonia e muitas vezes felicidade por estar representando um papel tão importante. Estou muito feliz com o trabalho que estamos desenvolvendo. É bem mágico, assim como o Natal”, revela Gabriel.

Um dos atores que interpreta o Samuel na infância é Rhuan Gabriel, 11, que apesar da pouca idade, já consegue refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal e a família. “Muitas pessoas já passaram por isso com os pais. A relação entre eles não era muito boa, então esse espetáculo é para alegrar essas pessoas”, adianta Rhuan.

Os agendamentos iniciam hoje (7), às 15h, e serão destinados às primeiras récitas. No decorrer da semana, outras vagas estarão disponíveis também no Portal da Cultura. “Abriu o agendamento, vai lá e agenda toda a família. Tenho certeza que todos terão pelo menos uma hora e pouco de momentos de poesia, para refletir, sorrir e todos os sentimentos bons que representam o Natal”, finaliza a diretora artística, Ana Claudia Motta.

Sinopse

O Encanto do Natal é um espetáculo repleto de magia e emoções onde Samuel, uma criança que se torna um adulto frustrado, precisa recuperar o sentido das comemorações natalinas para reencontrar a sua felicidade, mas para isso precisa resgatar a criança que existe dentro dele. Em sua jornada recebe a ajuda de Dundo e Zig, dois duendes atrapalhados que o transporta à fábrica do Papai Noel, onde a magia acontece. Tudo seria fácil se não fossem Nino e Feaus, duas criaturas que querem acabar com o Natal. O resultado desse encontro é uma aventura onde todos serão transformados.

