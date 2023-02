Com look emprestado de Sabrina Sato, Anitta grava clipe no desfile da Beija-Flor de Nilópolis

Anitta, que se apresenta no Nosso Camarote, não se contentou em ficar só no espaço VIP da Marquês de Sapucaí, e desceu para desfilar com a Beija-Flor de Nilópolis na noite de ontem (25), no desfile das escolas campeãs do Rio de Janeiro.

A cantora aproveitou o desfile da agremiação e a permissão de Gabriel David, dirigente da escola, para gravar cenas na Sapucaí para o seu novo clipe.

Para isso, ela contou com a ajuda de uma espécie de fada madrinha, e pegou um lookinho emprestado com Sabrina Sato. A fantasia foi usada pela apresentadora no desfile da Vila Isabel em 2022.

Cantora sambou com rainha

Anitta chegou ao lado da rainha de bateria Raíssa Lorena, de 16 anos, e causou furor na avenida. As duas sambaram juntas e levaram o público do setor 1 à loucura. O pessoal do perfil do Instagram Carna Viva filmou parte dos bastidores da gravação e mostrou o auge da concentração de Anitta no trabalho mesmo com o público gritando e elogiando ela.

Além de sambar e gravar clipe, a poderosa ainda faz show mais tarde no Nosso Camarote, espaço de Gabriel David. Mas vale lembrar que a apresentação de Anitta no espaço está sendo aguardada desde 2022, quando ela teve que cancelar para se apresentar no Met Gala.

