Claudia Leitte é vaiada em show após polêmicas durante período eleitoral

A cantora Claudia Leitte foi vaiada em show na sexta-feira, 4, em Salvador. A artista se apresentava em um festival quando parte do público começou um coro em apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Claudia interrompeu a apresentação para falar com a plateia: “Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem”, declarou.

Neste momento, as vaias começaram. Alguns minutos depois, a cantora voltou a cantar, e o show prosseguiu.

Duante o período eleitoral, Claudia compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram que gerou suposições sobre o seu posicionamento político. O story mostrava um abajur em formato de arma apoiado em uma Bíblia.

Os itens fizeram alguns internautas afirmarem que a cantora demonstrou estar alinhada aos ideais do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação gerou críticas e, logo depois, Claudia Leitte apagou o post e comentou o acontecimento.

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de dez anos”, se explicou.

*Com informações de Terra