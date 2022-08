Ciranda Tradicional terá Título de Honra após chuva interromper Festival em Manacapuru

Organização do evento suspendeu apresentações por motivos de segurança

Em decorrência da forte chuva que caiu no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a apresentação da Ciranda Tradicional no 24º Festival de Cirandas de Manacapuru foi interrompida, no Parque do Ingá, na noite de ontem (27). A medida foi tomada em comum acordo entre os representantes das agremiações, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e demais órgãos envolvidos, com o objetivo de prezar pela segurança dos brincantes e torcedores do Festival.

Atual campeã do Festival, a Ciranda Tradicional estava com cerca de 55 minutos de apresentação quando começou a chover no Parque do Ingá. Para seguir o regulamento do evento e prezar pela segurança de quem estava no local, a apresentação foi paralisada.

“Após a paralisação, foi convocada a Comissão Organizadora do Festival e os representantes das Cirandas em uma conversa para definir o que seria feito. Foi decidido que íamos aguardar por um certo período, cerca de 30 minutos, e foi o que aconteceu”, explicou o secretário executivo de Cultura, Cândido Jeremias.

Após a limpeza da arena e a ligação segura dos equipamentos, a chuva retornou. Uma reunião com representantes das forças de Segurança – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (CBMAM) – a Comissão Organizadora, juntamente com as Cirandas, decidiram cancelar o evento de sábado, em virtude da segurança dos que estavam presentes.

Após nova reunião entre os presidentes das Cirandas e a Comissão Organizadora, foi decidido que a Ciranda Tradicional – que teve sua apresentação interrompida pela chuva – receberá título de honra, e a disputa continuará entre as Cirandas Guerreiros Mura, que se apresentou na sexta-feira (26) e Flor Matizada, que se apresentará hoje (28).