CineMaterna exibe hoje, ‘Pantera Negra, Wakanda Para Sempre’ no Shopping Ponta Negra

Sucesso de bilheteria, o filme “Pantera Negra – Wakanda para Sempre” é a escolha deste mês do projeto CineMaterna, que acontece hoje (22), às 14h, no Cinépolis do Shopping Ponta Negra.

“Pantera Negra – Wakanda Para Sempre” é a continuação do longa Pantera Negra. Após a morte do ator Chadwick Boseman, que interpretava o rei T’Challa, o foco de “Wakanda Para Sempre” são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir.

O CineMaterna é um projeto que oferece sessões adaptadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. As salas do cinema são especialmente preparadas para acomodar os bebês, com volume mais baixo de som, ar-condicionado suave, trocadores de fraldas dentro dos espaços, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila. O projeto acontece uma vez por mês e os filmes da sessão são escolhidos através de voto popular no site https://www.cinematerna.org.br/ .

Nas sessões, as dez primeiras pessoas com bebê que chegarem 30 minutos antes do início do filme e procurarem a coordenação do projeto CineMaterna ganham cortesia no ingresso.

Com informações da assessoria