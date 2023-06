Chanceleres de Brasil e Rússia se reúnem e discutem guerra na Ucrânia

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores , se reuniu nesta sexta-feira (2) com seu homólogo russo, Sergey Lavrov. O encontro aconteceu na Cidade do Cabo, capital da África do Sul e local onde ocorreu uma reunião do BRICS.

De acordo com o Itamaraty, os ministros se encontraram após o evento do grupo de países composto por Brasil, Rússia, África do Sul e China. Uma das pautas da conversa foi acordor bilaterais de comércio, bem como tratativas relacionadas à guerra na Ucrânia.

“Ao final da sessão de diálogo com os Amigos dos BRICS, o Ministro Mauro Vieira encontrou-se com o Chanceler da Rússia, Sergey Lavrov. Os Ministros deram seguimento aos assuntos tratados na visita de Lavrov a Brasília, com ênfase nos mecanismos para ampliar o comércio bilateral”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores.

“Discutiram ainda o atual estágio do conflito na Ucrânia e as propostas em debate com o objetivo de promover o diálogo entre as partes”, complementou.

Mauro também realizou uma reunião bilateral junto à ministra das Relações Exteriores sul-africana, Naledi Pandor. O principal assunto do diálogo entre os chancheleres foi uma possível cooperação na área de transição energética.

