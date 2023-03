Centro Cultural Palácio da Justiça promove hoje, bate-papo com o escritor Milton Hatoum

Com vagas limitadas, o evento vai abordar a obra “Dois Irmãos” que ganhou nova adaptação ao teatro. Confira o site para inscrições gratuitas

O escritor Milton Hatoum participa de um bate-papo, hoje (11), das 10h às 11h30, no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), avenida Eduardo Ribeiro, Centro. No encontro, o escritor amazonense e o diretor de teatro Cairo Vasconcelos vão debater sobre o livro ‘Dois Irmãos’. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no https://forms.gle/KkBZRRPy8KJivcW68. Os pré-inscritos vão receber e-mail de confirmação.

A obra de Hatoum retrata os conflitos de uma família em meio à Manaus do século XX. No centro do romance, estão dois irmãos, Yaqub e Omar. O livro, que já foi adaptado para série de TV e peça teatral, ganhou uma nova adaptação para o teatro, produzida e estrelada por artistas amazonenses, com estreia no dia 2 de maio, em Manaus.

Milton Hatoum, que cumpre agenda na capital, celebra a criação do novo espetáculo. “É importante essa adaptação em Manaus, porque o romance é ambientado na nossa cidade. Os personagens também são manauaras ou imigrantes libaneses já adaptados à vida brasileira”, ressalta o autor.

Cairo Vasconcelos é o diretor da montagem, que leva a assinatura da ‘Menina Miúda Produções Artísticas’. No encontro deste sábado, o diretor de teatro e o escritor vão conversar com o público sobre as particularidades do romance e da peça.

“A obra do Milton Hatoum me deixa imerso em fases importantes da história, e me agrada porque eu consigo ver a Manaus do livro, que não mudou em determinadas situações: a questão do crescimento desordenado, a questão do esquecimento da própria história de Manaus, a imigração”, destaca Cairo Vasconcelos.

O espetáculo teatral ‘Dois Irmãos’ concorreu ao edital do Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022 e conquistou nota 10 dos jurados.

O bate-papo deste sábado é uma realização da Menina Miúda Produções Artísticas e conta com patrocínio da Funarte e o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Milton Assi Hatoum

Milton Assi Hatoum é romancista, contista, professor e tradutor. O escritor amazonense retrata conflitos pessoais e familiares no contexto da Amazônia.

Publicou seu primeiro livro, ‘Relato de um certo Oriente’, em 1989. O romance ‘Dois Irmãos’ (2000) veio 11 anos depois. Também publicou contos em jornais e revistas brasileiras e do exterior.

Em 2001, ganhou o Prêmio Jabuti por ‘Dois irmãos’ e, em 2006, pelo romance Cinzas do Norte. Desde então, conquistou o terceiro Prêmio Jabuti e outros grandes prêmios literários. Em 2017, ‘Dois Irmãos’ foi adaptado para minissérie na TV Globo, com direção de Luiz Fernando Carvalho. Recentemente, o conto ‘O Adeus do comandante’ foi adaptado para o cinema, com o filme ‘O Rio do Desejo’, do diretor Sérgio Machado.

Cairo Vasconcelos

Cairo Vasconcelos é formado em Licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). É ator e diretor. Já circulou com espetáculos de teatro de rua pelo Brasil, especialmente em cidades da Região Norte. Possui experiência em dança e performance, e já se apresentou pelo interior do Amazonas, com o Prêmio Circulação Funarte: Performance ‘Curuminzado’, da Souffle de Bodó Company. Em 2019, fundou a Menina Miúda Produções Artísticas e, atualmente, exerce as funções de diretor e produtor cultural.

