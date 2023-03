Caprichoso e Garantido inauguram ‘Ensaio dos bumbás’ para Festival Folclórico de Parintins

Os dois bumbás levaram os itens oficiais e lotaram Sambódromo na abertura da temporada de ensaios em Manaus

“O boi voltou”. O comentário entreouvido durante a abertura do “Ensaio dos Bumbás” resume o clima do que foi visto na noite de sábado/ madrugada de domingo no Sambódromo de Manaus.

A declaração se justifica no volume de público presente na festa: lotou a ferradura e expandiu para as arquibancadas, num encontro entre Caprichoso e Garantido, no Sambódromo, que só se repetirá no final da temporada, no dia 24 de junho, último dia de ensaio em Manaus.

Os dois bois parintinenses, acompanhados de seus itens, deram a largada para o embate que culminará na arena do bumbódromo nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, em Parintins.

O Movimento Marujada e o Movimento Amigos do Garantido, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, levaram aos torcedores o sentimento de paixão pela cultura e beleza do Festival Folclórico de Parintins.

A noitada de boi-bumbá teve início com a apresentação de uma hora do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, campeã do Carnaval 2023, das 20h às 21h.

Às 21h, o Garantido abriu a sessão de celebração bovina com a apresentação de David Assayag e Leonardo Castelo, para a alegria da galera vermelha e branca.

Às 22h30, o Caprichoso fez a festa da galera azul e branca com as apresentações de Mara Lima, Jr. Paulain, o apresentador oficial Edmundo Oran, o levantador oficial de toadas Patrick Araújo e o amo do boi, Prince do Caprichoso. Foi a apresentação principal do Caprichoso, com participação dos itens oficiais.

Pouco depois de meia-noite, o boi-bumbá Garantido voltou ao palco, desta vez com o apresentador oficial Israel Paulain e com o levantador oficial de toadas Sebastião Jr. Os itens oficiais do bumbá vermelho e branco também se apresentaram.

Ficou a cargo do boi-bumbá Caprichoso fechar a noitada de abertura da temporada de ensaios dos bumbás em Manaus, com Paulinho Viana, Arlindo Neto, Márcio do Boi, Alex Pontes e Mailzon Mendes e Klinger Jr.

Jeane Carvalho se disse encantada com o que viu. “É minha primeira vez aqui. Recebi um convite para vir prestigiar. Estou encantada, né? Sou Caprichoso”, afirmou.

Acompanhada da família, que incluía a nora e o neto caprichosos, a encarnada Silvana Silva deu uma sugestão. “Hoje, como é o primeiro, são os dois bois que estão se apresentando. Eu poderia até dar uma sugestão: que os currais fossem todos os finais de semana os dois bois. Na família tem Caprichoso e Garantido. E é assim que a gente curte o festival”, sugeriu.

Rogério Jesus, o Roca, presidente do Movimento Marujada, ressaltou que a festa em Manaus existe para promover o Festival Folclórico de Parintins. “Nós fazemos essa festa, aqui em Manaus, para chamar a atenção do público para o festival de Parintins. Queremos que a nação azulada esteja aqui para daqui fazer a preparação do festival de Parintins, no final de junho”, declarou.

“Hoje inicia a nossa temporada. Os ensaios dos bumbás em 2023. Nós do Movimento Amigos do Garantido estamos muito felizes com um início de temporada belíssimo. Os dois bois juntos”, afirmou a presidente do Movimento Amigos do Garantido, Ana Lúcia Holanda.

Depois do encontro empolgante desta noite de sábado/madrugada de domingo, os dois bumbás só se encontrarão novamente no dia 24 de junho, quando acontecerá a festa de encerramento da temporada. Até lá, Caprichoso e Garantido se revezam a cada sábado no Sambódromo.

Confira a programação dos ensaios:

Caprichoso – Bar do Boi:

1/4/2023

15/4/2023

6/5/2023

27/5/2023

9/6/2023

Horário: 21h às 03h

Garantido – Curral do Boi:

8/4/2023

22/4/2023

13/5/2023

16/6/2023

Horário: 21h às 03h

24/6 – Encerramentos da temporada de ensaios dos bumbás Caprichoso e Garantido, no Sambódromo, 21h

Com informações da assessoria