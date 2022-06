Caprichoso e Garantido fazem ajustes para o maior Festival Folclórico de todos os tempos

Alegorias dos bumbás já estão sendo transportadas para a concentração do Bumbódromo

A dois dias da primeira apresentação no 55º Festival Folclórico de Parintins, Caprichoso e Garantido entraram na fase final dos preparativos para o espetáculo. Na manhã de hoje (22), parte das alegorias dos bumbás já ocupava a área da Praça dos Bois, que fica próximo à concentração do Bumbódromo.

Cada boi conta com cerca de 200 homens que fazem o transporte das alegorias dos galpões para as imediações do Bumbódromo.

O boi Garantido, primeiro a se apresentar na noite de sexta-feira (24), já tem quase 100% dos módulos na área da concentração.

“Há poucas alegorias na Cidade Garantido e, na Praça dos Bois, nós vamos apenas fazer reparos, alguns acabamentos que não dá para fazer na Cidade Garantido, mas o boi está praticamente pronto. Tanto a parte das alegorias, a parte dos figurinos, as pessoas que fazem parte do corpo cênico, e que moram em outras cidades, já começaram a chegar. O pessoal de Maués já está aqui, de Santarém, de Óbidos, os de Presidente Figueiredo já estão vindo de barco, o pessoal de Manaus também”, pontuou Antônio Andrade, presidente do Garantido.

O Caprichoso, que iniciou a locomoção das alegorias ontem (21), é o segundo bumbá a se apresentar, na noite de abertura do festival.

“A gente sabe que esse ano foi um período mais curto para fazer o festival, mas graças a Deus a gente está cumprindo todo o nosso cronograma. Parte da nossa estrutura está toda montada, para que a gente possa sair com o nosso boi pronto para começar a estacionar na concentração e ficar só esperando a primeira noite. Eu tenho certeza que a partir do momento que o festival começar, a gente vem com tudo para fazer uma grande apresentação”, afirmou o presidente do Caprichoso, Jender Lobato.

Para colocar os bois na arena em 2022, depois de dois anos sem a realização da festa por conta da pandemia de Covid-19, os bois receberam aporte histórico do Governo do Amazonas. Foram repassados R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões para cada agremiação.

Ajustes

Para afinar detalhes das apresentações, os bois realizam passagens de som abertas ao público, com acesso gratuito.

A primeira passagem de som aconteceu ontem (21), com o boi-bumbá Caprichoso. Os portões da entrada da galera azulada vão ser abertos às 18h, e a passagem de som, com as toadas das três noites do festival, inicia às 20h.

A passagem de som do Garantido acontece hoje (22/06), às 20h, com entrada pelo portão da galera vermelha e branca. Os levantadores de toada, os músicos e todos os itens oficiais da agremiação vão entrar na arena.

Acesso de crianças

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa orienta ainda sobre a proibição de crianças menores de 10 anos, inclusive na passagem de som.

Conforme a portaria emitida pelo juiz Lucas Couto, responsável pela área da Infância e Juventude na Comarca de Parintins, no final de março, fica proibido o ingresso de crianças com menos de 10 anos de idade nas áreas destinadas às galeras – como são denominadas as torcidas das duas agremiações –, mesmo acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa