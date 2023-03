Caprichoso celebra lançamento do Festival Folclórico 2023

A nação azul e branca celebrou na noite desta sexta-feira, 17, o lançamento do 56° Festival Folclórico de Parintins. A festa aconteceu na arena do Bumbódromo, onde o Caprichoso sagrou-se campeão do maior festival de todos os tempos.

O evento que marca oficialmente o início da temporada bovina 2023 contou com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima e comitiva e do prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia.

O Caprichoso abriu a festa com um show especial. Troup Caprichoso, CDC, Raça Azul, Marujada, Banda Caprichoso e itens oficiais fizeram parte da apresentação comanda pelo apresentador Edmundo Oran, embalados pela voz do levantador de toadas, Patrick Araújo. A performance empolgante levantou o torcedor azulado, que pôde sentir um pouco do clima animado do Festival de Parintins.

“A gente vai fazer um grandioso festival. O Caprichoso se preparou para começar uma temporada vitoriosa. Nós estamos realmente muito preparados para fazer dessa, a maior temporada da história do Caprichoso e da história do Festival de Parintins”, disse o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, que acompanhou todo o show e se mostrou empolgado com a grande apresentação no Bumbódromo.

O Boi Caprichoso saudou o governador Wilson Lima, que destacou a importância do Festival de Parintins e os recursos alocados para os bumbás (R$ 5 milhões para cada um).

“Hoje, como a gente faz tradicionalmente, estamos vindo ao município de Parintins para fazer o lançamento oficial aqui com o povo de Parintins, com a Prefeitura, com os bois, com todos esses itens e aqui, naturalmente, reafirmar o compromisso que a gente tem com a festa. Quero reforçar o compromisso que nós temos com a geração de emprego e renda”, apontou o gestor estadual.

Programa

O Caprichoso realiza neste sábado, 18, uma intensa programação. Às 9h, o bumbá recebeu o governador Wilson Lima no Galpão Central de Alegorias. O hasteamento do pavilhão azul e branco e a nova cenografia do curral Zeca Xibelão foram inaugurados às 10h. O Caprichoso, a partir das 20h, realiza o primeiro ensaio show da temporada 2023 também no curral.

*Com informações da assessoria