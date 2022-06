Caprichoso abre segunda noite do Festival de Parintins exaltando lutas de povos amazônidas

Resistência dos povos tradicionais norteou apresentação do azul e branco

O boi-bumbá Caprichoso foi o primeiro a se apresentar ontem (25), segunda noite do 55º Festival Folclórico de Parintins. Na arena do Bumbódromo, o Touro Negro desenvolveu o subtema “Amazônia-Aldeia: o brado do povo”, que faz parte da temática “Amazônia: Nossa luta em poesia”. O espetáculo retratou a pluralidade e resistência dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia.

Entre os integrantes do elenco azul e branco, o sentimento foi de emoção e gratidão, por poder estar vivenciando o festival do reencontro.

“A emoção é natural, é de um encontro, depois de dois anos. Esse reencontro é para lavar a alma, para emocionar de verdade, aflorar a sensibilidade da gente. E o Caprichoso, se Deus quiser, vai ser campeão”, disse Júnior Paulain, animador do Caprichoso, que também já foi apresentador e amo do boi.

O compositor do boi azul, Juarez Lima Filho, que perdeu a mãe e outros familiares para a Covid-19, também se emocionou com a retomada do festival. “É um prazer novamente viver essa festa, esse festival. É um festival diferente, sobretudo da renovação da fé”, afirmou.

“A gente está aqui também por eles em memória, em especial a minha mãe querida, que era uma guerreira do galpão do Caprichoso, Irlani Lima. O Caprichoso faz esse resgate de sentimento, de renovação e, sobretudo, da fé”, ressaltou Juarez.

Investimentos

A estrutura disponibilizada pelo Governo do Amazonas para a realização do 55º Festival Folclórico de Parintins inclui 2 mil servidores estaduais envolvidos na operação da festa, que movimenta a economia do município.

Na área da saúde, são 60 profissionais incluindo médicos e enfermeiros. Dois ambulatórios foram montados, um para os torcedores do Caprichoso e outro para a galera do Garantido.

Na segurança pública são mil servidores, somando efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Com a expectativa de receber 80 mil pessoas, o festival é oportunidade de emprego e renda para os profissionais da economia criativa e de outros segmentos, especialmente os ligados ao atendimento aos visitantes.

Apresentação azul

Como Figura Típica Regional (item 15), o Caprichoso apresentou “O Caboclo da Mata”, mostrando a vivência do homem que aprendeu com seus antepassados, a cuidar da floresta. No item 17 – Lenda Amazônica, “Os Trilhos da Morte” trouxeram a narrativa da construção da ferrovia Madeira-Mamoré (1907 a 1912). Já no ritual (item 4), a história da unificação do povo Wayana-Apalai, que habitam a fronteira entre o Brasil e o Suriname, foi retratada na arena.

No momento tribal, o Caprichoso reverenciou mulheres guerreiras como Tuíra Kayapó, Célia Xacriabá, Sônia Guajajara, Sâmela Sateré, Alessandra Kabá, Teporí Yawalapiti e a cunhã-poranga Marciele Albuquerque Munduruku.

Com informações da Secom