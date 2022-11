Caetano Veloso anuncia gravação do hino ‘Deus Cuida De Mim’ com pastor Kleber Lucas

O consagrado artista baiano Caetano Veloso surpreendeu fãs ao anunciar o single gospel ‘Deus Cuida De Mim’, em parceria com o pastor Kleber Lucas. O lançamento foi anunciado pelo artista em suas redes sociais ontem (29).

A música, famoso hino evangélico que teve sua primeira versão lançada em 1999 pelo pastor, ficará disponível no próximo domingo, 4, em todas as plataformas de áudio. Além disso, no mesmo dia, será lançado um clipe da canção no canal do YouTube de Caetano Veloso.

O anúncio dividiu opiniões de fãs do artista tropicalista. Alguns internautas declararam que estão ansiosos para o lançamento e que veem a parceria como uma celebração de amor e fé.

“Tropicalismo é isso mesmo: quebrar paradigmas e unir as pessoas com suas diferenças!”, comentou uma seguidora. “Não esperava outra atitude vinda de você, Caetano, coração sempre aberto. Temos muito que aprender com você”, ressaltou outra apoiadora.

Mas também teve quem se decepcionou com a aproximação de Caetano com universo gospel. “Não entendi o Caetano nessa, não. Amo e respeito Caetano. Mas se juntar com pastor evangélico? Não achei nada bom. Sai dessa turma, Caetano. Você é maravilhoso”, desabafou um dos internautas.

Com mais elogios do que críticas, os comentários da publicação foram limitados.

Quem é o pastor Kleber Lucas

Cantor e compositor renomado no universo gospel, o pastor batista Kleber Lucas também é mestre e doutorando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Neste mês, ele foi anunciado como um dos novos integrantes do grupo técnico responsável por propostas da área da Cultura no governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito.

Durante a campanha presidencial, o pastor foi uma das personalidades evangélicas que declararam apoio público a Lula.

