Boi Manaus sem Feirinha do Tururi: Prefeitura divulga programação da festa

Muitas mudanças vão marcar o Boi Manaus 2023, festa que há 25 anos celebra o aniversário da cidade com o ritmo do boi bumbá, uma das mais fortes tradições da região

A primeira grande mudança no Boi Manaus deste ano, depois da ausência da Feirinha do Tururi, uma espécie de esquenta para a grande festa, é a data de sua realização, adiada por conta da forte fumaça que invadiu a cidade no mês de outubro, resultado de queimadas criminosas em municípios do interior do Amazonas e no estado do Pará.

Outra alteração decidida pela organização muda o formato do evento, tradicionalmente marcado por ‘tribos’ de brincantes que percorrem a pista do Sambódromo dançando e cantado as toadas junto com o artista que se apresenta em cima de um trio elétrico. Este ano haverá dois palcos no lugar dos trios.

Serão dois dias de Boi Manaus 2023, na sexta-feira e sábado, 1º e 2/12 com 40 artistas, além da Marujada de Guerra, do Caprichoso, e a Batucada do boi-bumbá Garantido. Está programada também a apresentação dos bumbás de Manaus, Corre-Campo, Garanhão e Brilhante na festa realizada pela Prefeitura de Manaus com a coordenação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“É um evento esperado o ano todo, não somente para os brincantes e artistas, mas para a população manauara que ama o ritmo de ‘dois pra lá, dois pra cá’“, comentou o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, responsável pela organização do Boi Manaus.

Segundo a organização do evento, não haverá a “Feirinha do Tururi”, entretanto, terá uma praça de alimentação e feirinha de artesanato dentro do sambódromo.

Na primeira noite, a programação começa com a apresentação dos artistas Wanderson Rodrigues e Nenê do Boi, seguido de Alciro Neto e grupo Kamaiurá, depois Felipe Júnior e Jardel Bentes, Kabocos e César Pinheiro, Boi Garanhão, entre outros, e encerra com Carlos Batata, Robson Júnior e grupo Kuarup.

Já na segunda noite, a população vai poder se divertir ao som de Denis Martins e Luciano Araújo, Ianayra, apresentação do Boi Corre-Campo, Prince do Boi e Patrick Araújo, Márcia Siqueira e Márcia Novo, além de Sebastião Júnior e Israel Paulain.

Programação

Sexta-feira, 1º de dezembro, a partir das 19h

20h às 20h30 – Wanderson Rodrigues e Nenê do Boi

20h30 às 21h – Alciro Neto e grupo Kamaiurá

21h às 21h30 – Felipe Júnior e Jardel Bentes

21h30 às 22h – Kabocos e Cesar Pinheiro

22h às 22h30 – Boi Garanhão

22h30 às 23h – Curumins da Baixa e João Paulo

23h às 23h30 – Edilson Santana e grupo Atoada

23h30 à 0h – Fabiano Neves / Marujada de Guerra e Klinger Junior

0h à 0h30 – Batucada / Leonardo Castelo e PA Chaves

0h30 à 1h – Canto da Mata e Junior Paulain

1h à 1h30 – Helen Veras e Carlos Batata

1h30 às 2h – Robson Junior e Grupo Kuarup

Sábado, 2 de dezembro, a partir das 19h

20h às 20h30 – Denis Martins e Luciano Araújo

20h30 às 21h – Renato Freitas e Wilson Nobre

21h às 21h30 -Toada de Roda e Ianayra

21h30 às 22h – Boi Corre-Campo

22h às 22h30 – Mara Lima e Luanita Rangel

22h30 às 23h – Edmundo Oran e Arlindo Neto

23h às 23h30 – Batucada / Israel Paulain e Sebastião Jr.

23h30 à 0h – Marujada de Guerra e Paulinho Viana

0h à 0h30 – Prince do Boi e Patrick Araújo

0h30 à 1h – Márcia Siqueira e Márcia Novo

1h à 1h30 – Carlinho do Boi

1h30 às 2h – Boi Brilhante

Por Márcia Costa Rosa, com informações da Manauscult