Banda Conduta Zero 92 lança feat com Santaella, amanhã nas plataformas de streaming

Uma parceria inédita entre os integrantes da banda amazonense de rock Conduta Zero 92 e o cantor e compositor Santaella chega nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, às plataformas musicais de streaming. É o single “Cadente”, gravado neste segundo semestre de 2022, mas faz uma abordagem emocional e melódica sobre as perdas de entes queridos no período da pandemia da Covid-19, sem abrir mão da esperança de dias melhores num futuro próximo.

Segundo Santaella, a ideia do feat já vinha sendo amadurecida há algum tempo. “Sou um admirador da trajetória dos meninos do Conduta Zero 92 e fiquei muito feliz quando eles me convidaram pra fazer esse som juntos. O resultado ficou muito bom e tenho certeza de que todos vão gostar muito”, disse o artista.

Formada em Manaus, em 2017, a banda Conduta Zero 92 apresenta canções que mesclam gêneros musicais como samba, rap, baião, rock alternativo, metal e skate punk, criando assim um estilo próprio e original.

Os temas líricos de suas canções englobam temas como: críticas à sociedade, ficção científica, relatos cotidianos e até reflexões espirituais, utilizando-se sempre da perspectiva do jovem manauara contemporâneo.

A maior parte dos membros da banda é natural do bairro da Alvorada, o que também é retratado em suas letras. Atualmente a banda conta com Lacruz, no vocal; Bastian, na guitarra; Leon, no baixo e Kanan, na bateria.

Já o cantor e compositor Santaella possui 14 anos de carreira musical, com 8 singles e um EP, que possuem mais de 950 mil reproduções. Formado em Produção Musical e ex-participante do reality musical The Four Brasil, da TV Record, o artista está envolvido na produção de seu primeiro álbum intitulado “Ponto de Vida”, previsto para ser lançado em 2023.

Seu mais recente trabalho chegou às plataformas digitais em 25 de novembro, também um feat, desta uma participação num single com a banda Doral. Em apenas duas semanas, a canção “Outubro” ultrapassou a marca de 13,5 mil reproduções, somente no Spotify.

