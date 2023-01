Banco de Dados da Cultura gerou cerca de 3 mil empregos promovidos pela Prefeitura

A reformulação da forma de seleção dos artistas, produtores, técnicos e demais trabalhadores do setor artístico-cultural foi um dos destaques da gestão David Almeida em 2022, que possibilitou a geração de cerca de 3 mil postos de trabalho na área. O ano foi marcado, também, pelo retorno dos megaeventos e intensa atuação das políticas públicas deste setor, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A diretora-presidente, em exercício, da Manauscult, Oreni Braga, comentou que o cadastro permitiu uma curadoria interna mais eficiente na contratação de artistas e serviços para os eventos e projetos realizados em 2022 e, ainda, possibilitou um mapeamento do perfil da comunidade artística e cultural da cidade que vai nortear a diretoria de cultura para as contratações deste ano.

“É importante destacar que esse cadastro não vai garantir ao artista que ele seja contratado imediatamente, mas as informações disponibilizadas nele vão nortear nossas ações na hora de planejar e, ainda, apontar o artista que ainda não teve a oportunidade de participar de edital, cursos, eventos e outras ações”, ressaltou.

Fomento

O cadastro permitiu à Diretoria de Cultura, responsável pelo processo de curadoria interna de artistas e equipamentos, a seleção de 2.962 trabalhadores da cultura que participaram dos eventos e projetos culturais no ano passado, com cachês nos valores de R$ 500 a R$ 8 mil.

“O ano de 2022 foi de muito trabalho e conquistas para a Manauscult. Com o retorno dos megaeventos, nós fortalecemos a produção da indústria criativa e cultural de Manaus; lançamos editais de fomentos e projetos onde proporcionamos a inclusão e difusão da arte e cultura em todas as regiões da capital, como é o caso do projeto ‘Arte Pela Cidade’, que esse ano vai, também, percorrer a zona Rural”, afirmou Jonathas Ribeiro, diretor de Cultura da Manauscult.

De acordo com a projeção feita pela Manauscult para o primeiro trimestre de 2023, a Prefeitura pretende movimentar a indústria criativa da cidade, 30% a mais em relação ao ano passado, que movimentou a classe artística com eventos e projetos culturais como: Arte Pela Cidade; Festival Folclórico; Festival #SouManaus Passo a Paço; Boi Manaus; Manaus Adventure e Réveillon.

Difusão

O público que esteve presente nos eventos realizados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, aprovou a dinâmica das apresentações artísticas e line-up dos eventos. Prova disso é o volume de público presente nos eventos e na interação dos conteúdos difundidos pelas redes sociais da Fundação Municipal que somam 7.111.767 (sete milhões, cento e onze mil e setecentas e sessenta e sete) pessoas alcançadas, das quais, mais de 30 mil passaram a seguir o perfil oficial de cultura, turismo e eventos de Manaus.

A diretora de Comunicação e Marketing da Manauscult, Emanuelle Baires, lembrou que os eventos realizados em 2022 bateram recordes de público, chancelando o empenho das diretorias de Cultura, Turismo e Eventos no quesito “difusão”.

“No Festival Folclórico batemos recorde de público, com quase 100 mil pessoas; no #SouManaus tivemos mais de 380 mil; Manaus Adventure foram cerca de mil atletas participantes no evento; o Arte Pela Cidade movimentou, durante 48 dias, todas as zonas da cidade com a participação de mais de 240 artistas; a Feirinha do Tururi reuniu 40 mil pessoas; o tradicional Boi Manaus deu quase 60 mil pessoas; as ‘Ruas da Copa’ levou mais de 170 mil pessoas; o Réveillon mais de 100 mil. Ou seja, a Manauscult atuou de forma muito intensa. E olha que nem estou mencionando o público presente em ações de apoio como a Feira do Paço, Femuarte, EmCena Brasil e Festival de Iemanjá, por exemplo. Mas, é fato: cerca de 1 milhão de pessoas prestigiaram nossas ações em 2022”, finalizou.

Inscrição

O cadastro no banco de dados da Manauscult é gratuito e poderá ser realizado integralmente em ambiente e formato virtual, até dia 15 de junho de 2023, pelo link de inscrição https://bit.ly/CadastroCulturaManaus.

A divulgação dos cadastros realizados está disponível no link https://bit.ly/CadastramentoArtistasManaus.

Com informações da Manauscult