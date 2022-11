Audições para espetáculo de Natal acontecem nos dias 4 e 5 no Palácio da Justiça

Os testes são destinados a diferentes perfis de candidatos e os aprovados devem ter disponibilidade para ensaiar durante o mês de novembro

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa realiza, na sexta-feira (4) e no sábado (5), audições para o espetáculo de Natal 2022, no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro). Nos dois dias, as audições acontecem pela manhã, das 9h às 12h e, no período da tarde, das 14h às 17h.

Podem participar dos testes, meninos entre 7 e 12 anos, com habilidade em atuação, canto e dança; atores e atrizes adultos, com idade entre 18 e 35 anos, com ou sem habilidade em canto e dança; e atores com idade a partir de 40 anos.

Orientações

Os candidatos devem chegar ao Palácio da Justiça, obrigatoriamente, 30 minutos antes dos horários das audições. Vale ressaltar que, os portões serão fechados, pontualmente, às 12h e às 17h.

No local, cada candidato deve preencher a ficha de inscrição. As crianças devem estar acompanhadas por um de seus responsáveis legais, munidos de documento de identificação com foto.

Para a audição, os candidatos devem apresentar uma canção de livre escolha que mostre sua capacidade vocal. O texto para o teste será entregue aos participantes na hora da audição. É recomendado o uso de roupas leves e que possibilitem a movimentação corporal.

Os aprovados devem ter disponibilidade para ensaios no mês de novembro e para apresentações em dezembro, de acordo com o calendário que será divulgado pela equipe do espetáculo.

Com informações da assessoria