Asteroide do tamanho de um ônibus passa ‘perto’ da Terra hoje

Um asteroide do tamanho de um ônibus deve passar pelo extremo sul da América do Sul por volta das 21h da noite desta quinta-feira (26). A previsão é de que a rocha espacial fique a 3.600 km de distância da Terra , o que pode ser considerado bem próximo do nosso planeta . A reportagem é da BBC News.

O asteroide só foi captado no final da semana passada, pelo astrônomo amador Gennadiy Borisov, que opera em Nauchnyi, na Crimeia – península ucraniana tomada pela Rússia em 2014.

Após a descoberta, observações subsequentes de astrônomos mostram confiança ao apontar que o meteoro não irá atingir o planeta, apesar de entrar no arco ocupado pelos satélites de telecomunicações mundiais, que ficam a 36 mil km acima da superfície terrestre.

A rocha deve atingir sua altitude mais baixa por volta das 21h27 desta quinta-feira.

Especialistas afirmam que mesmo que o meteroro 2023 BU, como foi chamado, estivesse em rota de colisão direta com a Terra, ainda assimm, não causaria danos tão grandes.

Com um tamanho estimado de 3,5m a 8,5m de diâmetro, a rocha provavelmente se desintegraria no alto da atmosfera. No entanto, produziria uma bola de fogo visível.

Segundo cientistas agência espacial americana (NASA), a órbita do 2023 BU ao redor do Sol será modificada por sua passagem pela Terra. A gravidade do planeta Terra vai atrair e ajustar a sua trajetória pelo espaço.

“Antes de encontrar a Terra, a órbita do asteroide ao redor do Sol era praticamente circular, o que corresponde aproximadamente à órbita da Terra, levando 359 dias para completar sua órbita ao redor do Sol”, informou a agência em comunicado.

“Após o encontro, a órbita do asteroide será mais alongada, movendo-se para mais ou menos o meio do caminho entre as órbitas da Terra e de Marte em seu ponto mais distante do Sol. O asteroide vai completar então uma órbita a cada 425 dias.”

Nos últimos anos, há um grande esforço em andamento para que asteroides de maiores proporções sejam encontrados para que não causem danos caso cheguem atingir a terra.

