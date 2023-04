Artistas visuais e artesãos participam de mais uma Reunião Setorial da Lei Paulo Gustavo

A reunião aconteceu na tarde de hoje (24) no Cineteatro Guarany; Amanhã haverá novo encontro, agora com artistas do hip-hop

A reunião setorial com artistas visuais e artesãos aconteceu na tarde de hoje (24) e faz parte da série de encontros programados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, com objetivo cumprir as exigências do Ministério da Cultura (MinC) e para facilitar o entendimento dos participantes sobre a lei.

De acordo com a assessora jurídica da Secretaria de Cultura, Anne Paiva, as reuniões estão facilitando a compreensão dos artistas sobre a lei e como podem participar.

“Aproveitamos as reuniões para debater de forma setorial para ajudar a todos na preparação de editais e conseguir maior entendimento da aplicação da lei, pois muitos participantes não têm essa facilidade de entender a linguagem jurídica e nós tentamos simplificar e tirar as dúvidas para democratizar a participação de todos”, informa.

Para o quadrinista e artista visual Evaldo Vasconcelos a reunião é uma oportunidade de aprendizado para a preparação de obras para os editais. “Eu não sei muitas informações sobre a lei e as reuniões são uma oportunidade para nós, artistas, nos prepararmos para o edital e saber como vai funcionar”, conta Evaldo. “Além disso, será um grande incentivo ao nosso trabalho receber apoio financeiro do Governo do Estado para realizar nossas obras e contratar pessoas também”, ressaltou.

O artesanato também ganha espaço nas reuniões setoriais, e para a artesã Thaysa Cardoso, a Lei Paulo Gustavo chegou em um momento necessário e poderá ampliar o desenvolvimento de suas artes.

“Eu acompanho muitos os trabalhos da cultura e essas reuniões são uma iniciativa muito importante, pois é o momento que conseguimos nos enxergar no projeto da lei e ver onde nos encaixamos para fazer parte do edital. Eu uso muitos materiais artesanais e ter essa possibilidade de incentivo, melhoraria a qualidade dos meus materiais, quem sabe comprar uma máquina de costura para produzir as bolsas de couro e até contratar outras pessoas para aumentar a produção. Estou super empolgada com essa possibilidade”, disse Thaysa.

Próxima reunião setorial

A reunião setorial de Hip-Hop acontecerá amanhã (25), das 14h às 17h, também no Cineteatro Guarany, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro.

Mais informações das reuniões podem ser encontradas nas redes sociais @culturadoam e Portal da Cultura (https://cultura.am.gov.br/).

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa