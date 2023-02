Artistas pintam tela em homenagem a Amazonino Mendes durante funeral em Manaus

Rosa dos Anjos e Alfredo Araújo eternizam na tela a figura de um homem que, para eles, levou a cultura do Amazonas para o mundo.

Caixão fechado, coberto com a bandeira do Amazonas e sob o olhar de inúmeros admiradores, no saguão do monumento que levou a cultura do estado para o mundo. Desta forma, começou o velório do ex-governador Amazonino Mendes na noite de ontem (16), no Teatro Amazonas, em Manaus. Nas primeiras horas do funeral, centenas de pessoas prestaram as últimas homenagens ao político dentro e fora do local.

Os artistas plásticos Rosa dos Anjos e Alfredo Araújo pintaram um quadro com a imagem do ex-governador, no Largo de São Sebastião, no mesmo momento em que a cerimônia acontecia no teatro.

Rosa e Alfredo eternizam na tela a figura de um homem que, para eles, levou a cultura do Amazonas para o mundo.

“O Amazonino sempre foi um grande investidor da cultura. Ele sempre pensou nessa marca que é a Amazônia para que o mundo a visse e para que beneficiasse o caboclo que aqui vive de uma forma sustentável”, afirmou Rosa.

A artista plástica também destacou os feitos do ex-governador e fala que ele teve participação direta na sua trajetória profissional.

“Essa obra é para eternizar o seu legado, a sua história, tudo o que ele merece. O Amazonino vai viver enquanto nós respirarmos, pois todo amazonense traz em sua história uma ligação com esse homem que tanto se doou pelo nosso estado”, concluiu.

