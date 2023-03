Artistas parintinenses assinam marca oficial do 56º Festival Folclórico de Parintins

‘Curuminz’ são conhecidos por levar grafitti para as comunidades em torno do rio Amazonas

Os artistas parintinenses, Kemerson Freitas e Alziney Pereira, foram os responsáveis pela criação da marca oficial do Festival de Parintins 2023. A logo foi apresentada durante o lançamento do evento hoje (10), no Teatro Amazonas. A intenção do Governo do Amazonas é dar visibilidade e estímulo aos artistas locais com a iniciativa.

“São dois talentos que estão assinando a arte do 56º Festival Folclórico de Parintins. Arte feita pelo povo de Parintins, pelo artista de Parintins. E ela estará em todos os em todas as peças oficiais do festival” disse o governador Wilson Lima.

A dupla de grafiteiros é pioneira ao levar graffiti para as comunidades em torno do rio Amazonas. Eles também participaram da criação do mural ‘Vitória da Cultura Popular’, na fachada do Centro Cultural Bumbódromo, em Parintins. O artista Alziney contou como foi o processo para a criação da marca oficial deste ano.

“A identidade foi baseada no mural e é um trabalho muito mais dinâmico, com inspirações desse mural. A gente levou adiante com referência, outras nuances, outros movimentos e ficou muito mais fácil de fazer o trabalho “, disse.

Para Kermerson, participar do festival e assinar a marca oficial do evento é motivo de orgulho. “Como artista é algo grandioso porque a gente é parintinense. E fazer com que o nosso trabalho seja a identidade do festival, que é a nossa identidade cultural, é satisfatório demais” afirmou o artista.

Além de estampar todo o material gráfico que será desenvolvido pelo Governo do Amazonas para a promoção e realização do festival de Parintins 2023, a arte também vai compor o convite oficial da festa que, tradicionalmente, é entregue todos os anos a autoridades nacionais. Com isso, a arte dos jovens parintinenses será exibida também fora do estado.

Mural ‘Vitória da Cultura Popular’

A pintura do Mural ‘Vitória da Cultura Popular’ foi uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que envolveu diversos profissionais, incluindo os artistas Kemerson e Alziney. A construção do painel, realizada em 2022, abordou a referência principal da cultura popular do município, apresentando o sentimento coletivo do povo da ilha e dos amantes da festa do Boi-Bumbá.

Foram usados na execução do mural 138 litros de tinta líquida e em spray, 12 rolos e pincéis e andaimes que ajudaram a colorir de vermelho e azul o Bumbódromo com obra de arte gigante de quase 800 metros quadrados.

