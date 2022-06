Aos 59 anos, Tom Cruise conquista arrecadação de R$ 4 bilhões com “Top Gun: Maverick”

Tom Cruise conseguiu um feito em sua carreira aos 59 anos. Seu último filme, “Top Gun: Maverick”, se tornou a maior bilheteria de toda sua carreira ontem (17).

O longa arrecadou mais de R$ 4.104 bilhão em todo o mundo. Segundo informações publicadas pela revista “Variety”, os valores passam o que ele arrecadou com o último filme da franquia “Missão Impossível” lançado em 2018, o “Efeito Fallout”. O longa arrecadou cerca de R$ 4.058 bilhões.

Só nos Estados Unidos, a maior praça global, o filme arrecadou mais da metade do resto do mundo, pouco mais de R$ 2.052 bilhões. O número o tornou a maior bilheteria do ano no país superando o último longa do Universo Marvel, “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.

No Brasil o filme arrecadou mais de R$ 30 milhões desde a estreia na última semana de maio e segue como o segundo filme mais assistido nas salas do país. No primeiro lugar das bilheterias está “Jurassic World – Domínio”.

Com informações do Yahoo