Aniversário do Boi Caprichoso será comemorado no dia 5 de novembro

A diretoria azul e branca apresentou a data oficial para comemoração do aniversário de 109 anos do Boi Caprichoso. A festa ocorrerá no dia 5 de novembro (sábado) no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, e reunirá um grande elenco de artistas, conforme anunciou o presidente Jender Lobato durante uma live realizada nas redes sociais nesta sexta-feira (7). O evento marca também o início dos trabalhos para a temporada 2023.

A live foi conduzida pelo diretor de comunicação do bumbá, Carlos Alexandre, e contou com a presença especial do presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome. Antes do anúncio, Nakanome lembrou dos acontecimentos marcantes da temporada vitoriosa de 2022. “Fomos protagonistas do maior festival de todos os tempos neste ano e vamos trabalhar bastante para manter esse nível de apresentação. A festa de aniversário será nosso reencontro e queremos celebrar com toda nação azul e branca”, afirmou.

As últimas comemorações do aniversário eram realizadas sempre no último fim de semana de outubro, mas em virtude do segundo turno das eleições no país, a diretoria avaliou e decidiu mudar a data para o fim de semana seguinte.

Jender Lobato afirmou que organizará um evento grandioso e também anunciou que a festa contará com transmissão ao vivo para os torcedores que não puderam comparecer. “Quero anunciar que vem aí mais um evento padrão Caprichoso, um show especial voltado para o torcedor, um momento para celebrar a história do nosso amado boi negro de Parintins. Tenho absoluta certeza que todos aqueles que estiverem no Zeca Xibelão e mesmo acompanhando em casa, vão se arrepiar com a festa que estamos preparando”, assegurou.

Durante o anúncio, torcedores de todo o país manifestaram o desejo de estar em Parintins no dia 5 de novembro em caravanas azuladas. Os detalhes da festa serão divulgados nas redes sociais oficiais do bumbá.

*Com assessoria