Ana Castela é a artista mais ouvida no Brasil e Alok o mais escutado no exterior em 2023

Ana Castela foi a artista mais ouvida no Brasil em 2023, no Spotify. A plataforma de áudio divulgou sua tradicional retrospectiva anual hoje (29). Depois da Boiadeira, completam o Top 5 a dupla Henrique & Juliano, em segundo lugar; o funkeiro MC Ryan, em terceiro; Marília Mendonça, na quarta colocação; e Jorge & Mateus, em quinto. O DJ Alok, por sua vez, é o artista brasileiro mais ouvido no exterior dentro do Spotify, seguido de Anitta.

A força da música sertaneja no país é reforçada em outros rankings do balanço. Quando a lista é de gêneros, o sertanejo segue absoluto na primeira colocação. O arrocha, o pop, o funk e o trap aparecem na sequência, nesta ordem.

“Nosso quadro”, de Ana Castela, é a música mais ouvida na plataforma neste ano. Na sequência, as faixas mais reproduzidas foram, nesta ordem, “Leão”, de Marília Mendonça, “Erro gostoso”, de Simone Mendes, “Bombonzinho”, de Israel e Rodolffo e Ana Castela, e “Seu brilho sumiu”, de Israel & Rodolffo e Mari Fernandez.

Entre os álbuns mais escutados no Brasil, “Escolhas, Vol. 2”, de Zé Neto & Cristiano, ficou na primeira posição seguido por “Let’s Bora, Vol. 2”, de Israel & Rodolffo; “Dos prédios deluxe”, de Veigh; “Manifesto musical”, de Henrique & Juliano; e “Dos prédios”, também de Veigh, no quinto lugar.

Entre os podcasts mais ouvidos da plataforma, o Podpah, pela segunda vez consecutiva, ficou em primeiro lugar. Na sequência, estão “Mano a Mano”, apresentado por Mano Brown, “Café da Manhã”, da Folha de S.Paulo, “Psicologia na Prática”, de Alana Anijar, e “Não inviabilize”, de Déia Freitas.

Veja os rankings do Spotify no Brasil em 2023

Top 5 artistas mais escutados

1. Ana Castela

2. Henrique & Juliano

3. MC Ryan SP

4. Marília Mendonça

5. Jorge & Mateus

Top 5 músicas mais escutadas

1. “Nosso quadro”, de Ana Castela

2. “Leão”, de Marília Mendonça

3. “Erro gostoso”, de Simone Mendes

4. “Bombonzinho”, de Israel & Rodolffo e Ana Castela

5. “Seu brilho sumiu”, de Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Top 5 álbuns mais escutados

1. “Escolhas, Vol. 2”, de Zé Neto & Cristiano

2. “Let’s bora, Vol. 2”, de Israel & Rodolffo

3. “Dos prédios deluxe”, de Veigh

4. “Manifesto musical”, de Henrique & Juliano

5. “Dos prédios”, por Veigh

Top 5 gêneros musicais mais escutados

1. Sertanejo

2. Arrocha

3. Pop

4. Funk

5. Trap brasileiro

Top 5 podcasts mais escutados

1. “Podpah”

2. “Mano a mano”

3. “Café da manhã”

4. “Psicologia na prática”

5. “Não Inviabilize”

Com informações de O Globo